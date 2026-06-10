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La ANC y Òmnium reparten 'estelades' contra la "españolización" de la visita del papa

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Barcelona, 10 jun (EFE).- Entidades independentistas como la ANC (Assemblea Nacional Catalana), Òmnium, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y el Consell de la República han repartido este miércoles banderas 'estelades' en el recorrido que el papa León XIV hará en papamóvil por Barcelona para protestar contra la "españolización" de su visita a Cataluña.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la ANC, Josep Vila, ha explicado que han repartido "entre 4.000 y 5.000 'estelades'" -banderas independentistas- para que se vean durante el recorrido del papa.

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"Queremos que tanto el papa como todo el mundo tengan claro que estamos en un país que aspira a poder ejercer un derecho que se nos conculca como el derecho a la autodeterminación", ha indicado Vila, que ha denunciado el "intento chapucero por parte del Estado español de españolizar" tanto la visita del pontífice como la figura de Antoni Gaudí.

Las entidades han reunido también a una cincuentena de personas, entre ellas el expresidente de la ANC Lluís Llach o el portavoz de Junts, Josep Rius, que se han dirigido hacia uno de los puntos de la ruta del papa con banderas 'estelades' y pancartas apelando al papa: "Os queremos escuchar en la lengua de Gaudí".

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Por parte de Òmnium, su vicepresidente segundo, Àngel Castiñeira, ha considerado que el Govern y el Arzobispado de Barcelona deberían haber transmitido al papa que Cataluña es "una nación diferenciada con una lengua propia", a la vez que ha pedido que el santo padre haga de "mediador en el conflicto sin resolver" entre Cataluña y España.

Sobre el uso del catalán por parte del papa, el presidente de la AMI, Salvador Coll, ha reprochado que el cardenal Joan Josep Omella "ha hablado más castellano que el papa", mientras que la vicepresidenta del Consell de la República, Montserrat Rossell, ha considerado insuficientes las intervenciones en catalán del pontífice. EFE

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