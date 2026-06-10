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Junts se abstiene en una iniciativa del PP en el Senado para exigir al Gobierno revisar el rescate de Plus Ultra

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El PP ha utilizado este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa con la que insta al Gobierno a revisar de forma "inmediata y transparente" el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, así como todas las actuaciones administrativas y decisiones relacionadas con esta operación.

La iniciativa --no vinculante-- de los 'populares' ha contado con el apoyo de Vox y UPN, mientras que PSOE, ERC y Compromís han votado en contra de la moción. Por su parte, Junts ha decidido abstenerse.

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En concreto, el texto reclama revisar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el rescate, así como los informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control empleados durante el procedimiento.

También solicita analizar toda la información relacionada con el aplazamiento de las deudas de la compañía con la Seguridad Social y facilitar a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes vinculados a la operación.

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Asimismo, el PP reclama "máxima transparencia y rendición de cuentas" en relación con las ayudas públicas y rescates empresariales financiados a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

EL PP VE UN RESCATE "OSCURO" Y SUMA EL APOYO DE VOX Y UPN

Durante el debate, los 'populares' han llegado a calificar la operación como un rescate "oscuro y profundamente sospechoso" y han exigido conocer toda la documentación relacionada con la ayuda pública, incluidos los informes técnicos, la identidad de los beneficiarios finales y las actuaciones desarrolladas por la SEPI y otros organismos de la Administración.

En esta misma línea, Vox ha apoyado la iniciativa al considerar que el caso Plus Ultra trasciende la gestión concreta del rescate y constituye un "escaparate" de la forma de actuar del Gobierno de Pedro Sánchez.

La formación de Santiago Abascal ha pedido una revisión completa de las actuaciones relacionadas con la aerolínea y ha vinculado el caso a las investigaciones que afectan al entorno del Ejecutivo.

Durante el debate, Vox también ha defendido una enmienda para ampliar el alcance de la iniciativa, aunque finalmente fue rechazada por el PP al considerar que excedía el objeto concreto de la moción centrada en el rescate de Plus Ultra.

Por su parte, UPN ha sostenido que la operación "siempre generó dudas" por la situación financiera de la aerolínea y por las incógnitas sobre su condición de empresa estratégica. Además, ha alegado que las investigaciones judiciales conocidas en los últimos meses refuerzan la necesidad de revisar todo el procedimiento.

EL PSOE ACUSA AL PP DE UTILIZAR EL CASO PARA DESGASTAR AL GOBIERNO

Frente a ello, el Grupo Socialista ha rechazado la moción al considerar que el rescate se produjo dentro de los mecanismos "extraordinarios" aprobados durante la pandemia para proteger el tejido productivo y el empleo.

Los socialistas han recordado que el fondo gestionado por la SEPI fue autorizado por la Comisión Europea y han defendido que tanto el Tribunal de Cuentas como los tribunales de justicia avalaron el procedimiento seguido para conceder la ayuda a Plus Ultra.

Asimismo, han acusado al PP de utilizar el Senado como "instrumento de confrontación política" y han reprochado a los 'populares' que intenten cuestionar decisiones que, a su juicio, fueron adoptadas conforme a la legalidad vigente y en un contexto de emergencia económica.

En este sentido, el PSOE ha reclamado respetar las investigaciones judiciales en marcha y el principio de presunción de inocencia, al tiempo que ha reivindicado la gestión económica desarrollada por el Ejecutivo durante los últimos años.

JUNTS, ERC Y COMPROMÍS CARGAN CONTRA PP Y PSOE

Durante el debate, Junts ha reclamado que cualquier caso de corrupción sea investigado con independencia del partido afectado y ha acusado tanto al PSOE como al PP de utilizar estas cuestiones con fines partidistas. "Quien la haga la pague", ha sentenciado el senador independentista.

En una línea similar, Compromís ha acusado a los 'populares' de mantener una doble vara de medir respecto a los rescates públicos, mientras que ERC ha reprochado al PP que se presente como referente en la lucha contra la corrupción pese a recordar que fue el único partido condenado como tal.

Ambas formaciones han defendido esperar al resultado de las investigaciones en marcha antes de extraer conclusiones políticas sobre el caso Plus Ultra.

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EuropaPress

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