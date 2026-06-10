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Irán critica a EEUU por su trato "humillante” en el Mundial mientras alaba a México

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Teherán, 10 jun (EFE).- Irán criticó este miércoles a Estados Unidos por lo que calificó como un trato humillante y discriminatorio contra algunas naciones participantes en el Mundial de fútbol 2026, mientras que alabó la hospitalidad de México como anfitrión de la gran cita deportiva, de la que también es sede Canadá.

“La Copa Mundial está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones”, dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático hizo referencia a reportes "preocupantes" sobre el trato inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos”.

Y lo contrapuso con “la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol” y su capacidad para "que los invitados se sientan genuinamente bienvenidos y valorados”

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“La verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”, aseguró.

Irán ha denunciado numerosos obstáculos por parte de Estados Unidos para jugar el Mundial y de hecho cambio su centro de operaciones de territorio estadounidense a la ciudad mexicana de Tijuana.

Además, según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos y además le han revocado las entradas que le corresponde en los partidos que juega.

Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará en el Mundial el día 15 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21, y cerrará contra Egipto en Seattle el día 27.

No es el único país que se enfrenta a dificultades. Las autoridades estadounidenses impidieran la entrada árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol. EFE

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