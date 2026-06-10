El jurado valora la "visión lúcida, cálida y compasiva del género humano" de Julian Barnes

Oviedo, 10 jun (EFE).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 ha distinguido este miércoles al escritor inglés Julian Barnes (Leicester, Inglaterra, 1946) por ser un "extraordinario narrador y ensayista" que además ofrece "una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano".

Dotado de humor y de ironía, el jurado ha recordado que, según las propias palabras del autor, Barnes exhibe "un optimismo melancólico y un pesimismo alegre".

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El jurado, que ha estado presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha destacado que Barnes "emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial".

Según recoge el acta que ha sido leída este mediodía en Oviedo, "su obra reelabora, con mirada europeísta, la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea".

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La candidatura de Barnes, que se ha impuesto a otras treinta y seis de veinticuatro nacionalidades, fue propuesta por la catedrática emérita de la Universidad de Oviedo Socorro Suárez Lafuente.

Barnes, uno de los novelistas más influyentes en lengua inglesa de las últimas décadas y autor de novelas como 'El loro de Flaubert', 'Hablando del asunto' y 'Nada que temer', toma el relevo del español Eduardo Mendoza como ganador de este premio, que según su reglamento está destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros".

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Además de a Mendoza en 2025, en las ediciones más recientes el Princesa de Asturias de las Letras fue para la poeta, ensayista y política rumana Ana Blandiana (2024); el escritor y traductor japonés Haruki Murakami (2023); el dramaturgo español Juan Mayorga (2022); el escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère (2021), y la poetisa, ensayista, traductora y profesora canadiense Anne Carson (2020).

De la nómina de galardonados forman parte también autores como los estadounidense Philip Roth, Paul Auster o Arthur Miller; los canadienses Leonard Cohen y Margaret Atwood; el mexicano Carlos Fuentes; el colombiano Álvaro Mutis; el peruano Mario Vargas Llosa y escritores españoles como Francisco Umbral, Antonio Muñoz Molina, Camilo José Cela, Ángel González, Miguel Delibes o José Hierro.

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El de las Letras ha sido el séptimo de los ocho galardones en fallarse este año, y ya solo queda por conocerse al ganador de la categoría de la Concordia, el próximo 17 de junio.

Hasta ahora se había distinguido a la cantante estadounidense Patti Smith, en la categoría de las Artes; la productora de animación japonesa Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la secuenciación rápida de ADN, en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Cooperación Internacional; el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales, y el futbolista argentino Leo Messi, en Deportes.

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La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE