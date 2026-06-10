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El día en que Tedesco perdió los nervios con el autobús de Bélgica en la Eurocopa de 2024

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Bruselas, 10 jun (EFE).- Corría junio de 2024, se disputaba la Eurocopa de Alemania y Bélgica debía enfrentarse a Ucrania cuando el trayecto en autobús hasta el estadio de la localidad alemana de Stuttgart desquició al entonces seleccionador de los Diablos Rojos, el germano-italiano Domenico Tedesco.

Al entrenador no le gustó saber que Ucrania gozaba de escolta especial por motivos de seguridad y llegaría antes al estadio, mientras que el autobús belga debía seguir a una moto policial que conducía muy lento.

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Tedesco perdió los nervios e improvisó una nueva ruta que acabó con el equipo llegando media hora más tarde de lo previsto, según la anécdota que revela el veterano jefe de prensa de la selección belga ya retirado Stefan Van Loock en su libro 'Voetbalcommentaar', y que avanza este miércoles el diario DH Les Sports.

El entrenador, que ya mantenía un enfrentamiento público con Thibaut Courtois, ordenó al conductor que ignorara a la escolta policial y le pidió que condujera por calles secundarias de Stuttgart, ciudad en la que se crio. Pero la idea salió mal.

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"Como consecuencia, llegamos al estadio media hora más tarde de lo previsto y en un estado de nerviosismo total", afirma Van Loock en su libro.

La tensión no terminó con la llegada al estadio.

Según Van Loock, Tedesco descubrió poco antes del encuentro que Ucrania saldría con cinco defensas y dos delanteros, cuando él había preparado el partido pensando en un sistema de cuatro zagueros y un solo atacante, por lo que llamó de nuevo a varios jugadores para ajustar la táctica sobre la pizarra.

Ese retraso hizo que el seleccionador dejara esperando más de lo habitual a las televisiones titulares de los derechos para la entrevista previa al partido. De acuerdo con el relato de Van Loock, Tedesco justificó después esa demora con el argumento de que, si otros no respetaban los acuerdos sobre la llegada de los autobuses, él tampoco tenía por qué respetar los suyos.

El exjefe de prensa también cuenta que aconsejó a Tedesco no mencionar el incidente del autobús en la conferencia posterior al partido, para evitar que pareciera una excusa por el resultado, pero el técnico ignoró su recomendación y sacó el tema al final de su comparecencia.

El episodio ocurrió el 26 de junio de 2024, antes del empate sin goles entre Ucrania y Bélgica, un resultado que permitió a los Diablos Rojos clasificarse para octavos de final, aunque como segundos de grupo, lo que les llevó a cruzarse con Francia en la siguiente ronda.

Bélgica acabó cayendo ante Francia, catalizador de la salida del equipo de Tedesco, que se confirmaría tras una mala Liga de Naciones que dio pie a la contratación del francés Rudi Garcia, seleccionador al frente de los Diablos Rojos en el inminente Mundial.

Tras abandonar el banquillo belga a inicios de 2025, Tedesco se hizo cargo del Fenerbahce turco y actualmente entrena al Bolonia, octavo en la liga italiana esta campaña. EFE

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