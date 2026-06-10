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Confirmada la condena a 10 años y medio de cárcel impuesta a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente

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La Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG ha ratificado la condena a 10 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña a la cuidadora de una menor por agredirla sexualmente.

En concreto, el alto tribunal gallego desestima los argumentos esgrimidos por la defensa de la condenada en un recurso, que rechaza, y confirma la totalidad del fallo.

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Los hechos sucedieron durante el curso escolar 2018/2019, cuando la víctima tenía 10 años y la condenada ejercía como cuidadora. El fallo recoge que la mujer aprovechaba los momentos en los que la niña quedaba a solas bajo su cuidado para cometer los hechos "de manera reiterada y repetida en el tiempo".

Por ello, se le consideró autora de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, y se le impuso una pena de cárcel de 10 años y medio. A mayores, se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima durante 15 años, y cinco años de libertad vigilada.

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Por otro lado, la Audiencia Provincial le impuso a la condenada el pago de una indemnización a la víctima de 25.000 euros debido al "sufrimiento anímico y emocional de la menor derivado del grave comportamiento delictivo del que la acusada es autora".

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