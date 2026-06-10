Camarero decide entregar a la jueza de la dana los mensajes del grupo de consellers

València, 10 jun (EFE).- La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la dana que finalmente entregará de forma voluntaria los mensajes que se intercambiaron el día de las riadas en un grupo de Whatsapp en el que estaba con el resto de consellers.

La jueza le había hecho este requerimiento para que los aportase de forma voluntaria, al igual que ha hecho con todos los testigos que han prestado declaración en el juzgado de Catarroja donde se instruye la causa penal de la dana.

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Inicialmente Camarero ha respondido que "consultaría y pensaría" si los entregaba para que se incorporasen a la causa y, finalmente, tras un receso en su declaración, ha aceptado tras realizar una consulta, según han informado fuentes judiciales presentes en la declaración. EFE