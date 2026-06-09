Alientan a protestar contra la turistificación de Mallorca: “La sociedad está harta”

Susana López Lamata

Palma, 8 jun (EFE).- Como su propio nombre indica, la plataforma ‘Menos turismo, más vida’ se moviliza contra la turistificación de Mallorca, donde “este año habrá 20 turistas por cada habitante”, una situación que el portavoz de la entidad, Dani Comas, tilda de insostenible e insoportable: “La sociedad está harta”, alerta en una entrevista con Efe.

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Con el respaldo de 55 entidades vecinales, ecologistas, culturales, sindicales y políticas, han convocado una manifestación en Palma en plena temporada alta, el 26 de julio, para quejarse por el impacto de un turismo masivo y pedir políticas que lo frenen.

Es la tercera, después de la que congregó a alrededor de 50.000 personas en 2024 y a unas 30.000 el año pasado, pero la consideran “más importante que nunca”.

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“Nos encontramos en el último verano antes de las elecciones y también en un verano en que el día 12 de agosto habrá un eclipse total del Sol que colapsará completamente la isla, no solo de vehículos, sino también con reservas hoteleras y en los límites de presión humana que hemos visto hasta ahora”, resume Comas.

Protestarán contra la turistificación: “El proceso por el cual todos los rincones de nuestra isla se han ido vendiendo al turismo y los han ido dejando sin residentes”.

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En 2025, llegaron 19 millones de turistas a Baleares, un 1,8 % más que el año anterior, para una comunidad que roza los 1.250.000 habitantes. Del total de turistas, 13,5 millones viajaron a Mallorca, un 1,5 % más, en una isla que no alcanza el millón de residentes (971.068 según el censo de 2025).

"Si se sigue extrapolando y sigue aumentando con la lógica extractivista de este modelo, acabaremos por desaparecer y que sea una isla únicamente para turistas. Lo que reclamamos nosotros está claro: menos turismo es más vida”, recalca.

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Explica que este año se pueden alcanzar los 20 millones de turistas en Baleares, cuando las infraestructuras y servicios están pensados para un millón de residentes, y advierte de que “no pueden absorber 20 veces más de su capacidad porque al final acaba saturando absolutamente todas las infraestructuras y no hay capacidad económica ni física de absorber toda esta presión humana”.

Ante la evidencia de que el turismo es el motor económico del archipiélago, Comas puntualiza que, “aunque representa más de la mitad del producto interior bruto, genera puestos de trabajo precarios y provoca una falta de acceso a la vivienda que se está viendo reflejada en toda Mallorca, con más de 100.000 pisos vacíos y otros 100.000 pisos que se dedican al alquiler turístico".

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El portavoz de la plataforma advierte del contraste entre quienes llegan a Mallorca para hacer turismo y los trabajadores de temporada “que acaban viviendo en infraviviendas sin unas condiciones dignas".

Su organización se opone al "discurso de contención turística" del Govern balear. En esta legislatura han aumentado las llegadas de turistas un 6,7 %, con 1,2 millones más entre 2023 y 2025.

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"Exigimos un decrecimiento, ya no sólo en el número de turistas, sino también en el dinero que se destina a promoción turística y a toda la maquinaria de este sector, y, sobre todo, que se hagan políticas pensando con una perspectiva un poco más ecologista y que tenga en cuenta los límites de la propia isla", abunda Comas. EFE

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