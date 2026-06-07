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Regresan a casa los residentes en Cataluña del MV Hondius tras dar negativo en última PCR

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Barcelona, 7 jun (EFE).- Las personas residentes en Cataluña que se encontraban hasta ahora en observación en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, después de haber sido identificadas como contactos de casos de hantavirus en el barco MV Hondius, han regresado a sus domicilios tras dar negativo en la última PCR practicada este sábado.

Estas personas se encontraban asintomáticas y en buen estado general ya antes de dar negativo y finalmente han podido ser trasladadas con las medidas de seguridad necesarias a sus respectivos domicilios, han confirmado este domingo desde el Departamento de Salud de la Generalitat.

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Con todo, y de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, estas personas seguirán en situación de aislamiento en su casa con las medidas de seguridad recomendadas durante el período previsto de 14 días más.

La Generalitat continuará haciendo seguimiento activo epidemiológico y clínico conjunto del servicio de Salud Pública y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El dispositivo asistencial y de salud pública, en relación con este caso, sigue activo en coordinación con las autoridades sanitarias del estado, han recordado.

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Este jueves, el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo pudo también volver a su casa tras haber sido dado de alta en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tras pasar tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, según fuentes del Ministerio de Sanidad. EFE

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