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Florentino Pérez deposita su voto en medio de una alta participación de los socios

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Madrid, 7 jun (EFE).- El presidente del Real Madrid y aspirante a la reelección, Florentino Pérez, depositó su papeleta en los comicios que celebra el club blanco este domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas, marcadas en su primer tramo por la alta participación de los afiliados.

Pérez, socio número 1.484, ejerció el sufragio en la mesa 2, de las 60 que hay instaladas en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas, al filo de las 10.00 horas, una hora después de la apertura de las urnas.

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Al llegar y tras depositar su papeleta, Florentino Pérez saludó y se hizo fotos con afiliados que se arremolinaron en torno a él al saber de su presencia.

El presidente sacó su carné de socio y el DNI para mostrárselo a los miembros de la mesa antes de introducir el sobre en la urna.

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A Pérez le acompañó el vicepresidente segundo del club, Eduardo Fernández de Blas.

Son las primeras elecciones que organiza el club en veinte años y en las que el actual presidente aspira a prolongar cuatro años más su mandato, que casi suma 24 años (2000-2006 y 2009-actualidad), frente al empresario Enrique Riquelme, en la primera vez que concurre.

Riquelme, con número de carné 41.736, está previsto que vote a las 10.30 horas en la mesa 33.

Florentino Pérez no ejercía el voto desde 2004, en los últimos comicios en los que concurrió y tuvo rival.

En los de 2006, que ganó Ramón Calderón, no se presentó y a partir de 2009, no hubo urnas porque no se presentaron otros candidatos, por lo que revalidó automáticamente el cargo.

Las mesas se abrieron a las 9.00 con numerosos socios que acudieron desde primera hora para introducir su papeleta después de dos décadas sin comicios.

La acumulación de gente hizo que en diversas mesas hubiera colas para depositar la papeleta, pero no se registraron incidencias.

La junta electoral tiene previsto informar a las 13.00 y a las 17.00 sobre el índice de participación.

El censo electoral lo componen alrededor de 70.000 afiliados, que tendrán hasta las 20.00 horas para votar. EFE

(foto) (vídeo)

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