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Los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico en Soria tenían 19 y 18 años

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Soria, 7 jun (EFE).- Los dos jóvenes que perdieron la vida durante la madrugada del sábado en un accidente de tráfico, cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía por el margen derecho y volcó tras chocar contra un muro en el término municipal de Pinilla del Campo (Soria), tenían 18 y 19 años, ha informado este domingo la Subdelegación del Gobierno.

Una vez realizada la identificación de las víctimas, la Subdelegación ha especificado hoy que el conductor tenía 19 años y el otro ocupante fallecido 18 años.

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De los otros tres pasajeros que resultaron heridos graves, uno tiene 23 años y es de Garray, y los otros 16 años y son de Soria.

Los tres fueron trasladados al Hospital Santa Bárbara de Soria.

El siniestro vial se produjo a la 01:00 horas del sábado, en el punto kilométrico 14,520 de la carretera SO-P-2003 (de la N-122 a la CL-101 por Villar del Campo y Pinilla del Campo), en el término municipal de Pinilla del Campo.

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Por el momento, las causas del accidente están pendientes de investigación por parte de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Soria. EFE

aal/erbq/jmj

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