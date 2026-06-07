Espana agencias

El sureste peninsular, un tesoro arqueológico de los juegos de mesa del periodo prerromano

Guardar
Google icon

Guzmán Robador

Alicante, 7 jun (EFE).- El sureste peninsular, sobre todo la provincia de Alicante, es la zona de España que alberga la mayor concentración de restos arqueológicos vinculados a los juegos de tablero del periodo prerromano hasta el inicio de la romanización, los cuales desempeñaron un papel crucial en la interacción social entre los foráneos que trajeron consigo los primeros prototipos a la península y las élites autóctonas.

PUBLICIDAD

Todo ello está documentado en las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años sobre este capítulo de la arqueología, que han permitido constatar que los vestigios de los elementos de juegos de mesa correspondientes ya a la época netamente romana están distribuidos también en otros puntos del territorio español, incluida la meseta occidental.

“Su presencia es importante y la cantidad de datos que tenemos, que se resumen en tableros grabados y piezas de juego (fichas y dados) de distintas formas y trabajados sobre diferentes materiales, nos revelan que proceden de Italia o de otras zonas” o son de producción local, ha explicado el profesor del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante (UA), Raimon Graells.

PUBLICIDAD

El estudio histórico, cultural y científico de los juegos supone una herramienta vital para comprender sociedades del pasado y del presente, así como sus formas de pensamiento, ocio e interacción social, lo que motivó el pasado mes de abril un congreso internacional sobre este asunto en la UA con la participación de expertos de más de una veintena de países.

La provincia de Alicante fue “una de las grandes puertas de entrada de las influencias mediterráneas en la península”, ha destacado este experto en una entrevista con EFE.

La llegada comercial de productos era enorme en asentamientos y necrópolis situados en Guardamar del Segura, Santa Pola, Alicante, Elche o La Vila Joiosa, que eran grandes centros de interacción con el Mediterráneo y donde han aparecido restos arqueológicos relacionados con el juego, como fichas fabricadas en pasta de vidrio y dados de hueso o marfil entre el siglo IV a.C. y la época romana.

En concreto, en la necrópolis de Poble Nou, en La Vila Joiosa, destaca la tumba 64, del siglo I a.C. (periodo romano), integrada por veinte piezas, incluida la urna, que componen un ajuar completo. Entre estos objetos se encuentran, además de frascos de perfume y vasijas para beber vino, fichas de pasta vítrea con forma semiesférica de dos colores -blancas y negras- para jugar a un juego de mesa del tipo damas.

El fallecido, de clase social alta, posiblemente fue enterrado con un tablero de mesa (no se conserva) y con todas esas fichas porque creían en el más allá, donde tendrían que disfrutar de las mismas condiciones que cuando vivían. “El juego de mesa era un marcador social importante”, ha detallado Graells.

Desde el siglo VI a.C. hay evidencias de juegos de fichas circulares, del tipo damas, por todo el mundo mediterráneo. Los griegos dicen que lo inventaron ellos para planificar la estrategia y asaltar la muralla de Troya. Ganaron esta guerra no por fuerza, sino por astucia al lograr engañar a sus adversarios e introducir el caballo de Troya en la ciudad, expone.

Los juegos de mesa, a diferencia de los de azar, “no eran solamente un pasatiempo, sino una demostración de alta cultura y de elevados conocimientos intelectuales, porque no todo el mundo podía participar en ellos, dado que había que aprender previamente unas normas establecidas por todo el Mediterráneo”, ha señalado el experto.

De acuerdo con los textos de la antigüedad, “mercenarios y soldados romanos se arruinaban mucho porque jugaban y apostaban de manera compulsiva, pero eran juego de azar, de dados, de habilidad (astrágalos), en los que había más posibilidades de hacer trampas”, ha apuntado.

“En cambio, los juegos de mesa precisan de más preparación y de saber anticiparse al rival”, al intervenir el intelecto y el ingenio, según Graells. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Simone Biles revela que estar "a un paso de la muerte fue una experiencia aterradora"

Infobae

La UPV presenta un sistema para evitar incendios de baterías de vehículos eléctricos

Infobae

Aznar dice que "no tiene sentido" presentar una moción de censura "si no se va a ganar"

Infobae

Aznar afirma que no presentaría una moción de censura porque "no se va a ganar. Y punto"

Aznar afirma que no presentaría una moción de censura porque "no se va a ganar. Y punto"

Feijóo mantendrá la presión sobre los socios pero pide calma al PP porque la "ansiedad" está en el PSOE

Feijóo mantendrá la presión sobre los socios pero pide calma al PP porque la "ansiedad" está en el PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

DEPORTES

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”