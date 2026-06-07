Espana agencias

Mireya González: "Faltan leyes, apoyo institucional e incentivos en el balonmano femenino"

Guardar
Google icon

Fernando Pérez Soto

León, 7 jun (EFE).- La lateral derecha Mireya González, que el próximo julio cumplirá 35 años, después de una larga y exitosa carrera en diferentes clubes extranjeros -Francia, Hungría o Rumanía- considera, en una entrevista con EFE, que al balonmano femenino español le siguen faltando "leyes, apoyo institucional e incentivos", para equipararse a otros países europeos.

PUBLICIDAD

"Deseo que el balonmano en España se profesionalice todo lo posible y que reciba un apoyo económico e institucional mucho mayor, como ocurre con otros deportes, porque se han dado pasos, pero siguen siendo insuficientes y cuando me fui hace unos 15 años, como muchas otras jugadoras, han cambiado cosas, pero seguimos lejos de las mejores ligas europeas y las jugadoras que destacan todavía tienen que salir para encontrar buenas condiciones", afirma.

En su radiografía reclama "dedicar más energía a crear estructuras fuertes y a ayudar a los clubes a crecer, porque, aunque a veces se ha criticado a quienes nos fuimos fuera, incluso llamándonos mercenarias, muchas tuvimos que emigrar para poder vivir el balonmano de manera profesional y eso debería hacer reflexionar", explica.

PUBLICIDAD

González, que acaba de poner el colofón a una trayectoria en la que ha conquistado los principales títulos continentales de clubes, unido al mayor éxito de las 'Guerreras' con la plata mundialista, tras formarse en León en el colegio Maristas y el CLEBA, decidió buscar otros destinos más ambiciosos, primero en el Alcobendas, para muy joven -21 años- iniciar un cambio al extranjero del que ya no volvió como jugadora.

"Cuando me fui a Francia, al Mios, tenía una oferta muy parecida de un club importante en España, como Bera Bera -dominador en la actualidad-, pero en aquel momento sentía que la liga española estaba perdiendo fuerza y profesionalidad, en parte por la situación económica y, como cualquier profesional, buscaba competir al máximo nivel y seguir creciendo, y Francia me ofrecía eso en ese momento", comenta.

Con el conjunto francés conquistó su primer título europeo -Challenge Cup-, para después engrandecer el palmarés con los más importantes, ambos en clubes húngaros, la Liga de Campeones con Győr y la EHF Cup con Siófok, para empezar un periplo que, posteriormente, le llevó a la liga rumana, en la que se ha despedido.

Al margen de sus logros de club, con la selección también se ganó un espacio en las grandes citas, europeos, mundial y dos Juegos Olímpicos -Tokio 2020 y París 2024-, aunque con las 'Guerreras' viviera también diferentes etapas.

"Desde que jugué mi primer gran campeonato con la selección en 2016, tuve la suerte de tener bastante continuidad, salvo momentos muy puntuales y, sobre todo, por lesiones y, en la última etapa con Ambros -Martín-, claro que me habría gustado terminarla de otra manera, rendir mejor y corresponder más a la confianza que me dio, como también tenía muchas ganas de que a él le fuera bien con la selección", subraya.

De cara al futuro augura unas expectativas esperanzadoras, ya que ve en el equipo nacional "talento y trabajo" y se mostró "segura de que llegarán buenos momentos".

"Aunque las transiciones generacionales no son fáciles, hay jugadoras con capacidad para construir una etapa bonita si se les da tiempo, estabilidad y confianza", resumió. EFE

fps/erbq/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nadia Fingall inicia su aventura en la WNBA con billete de vuelta al Casademont Zaragoza

Infobae

Los artistas falleros reclaman ayudas y acabar con el intrusismo para salvar el sector

Infobae

Denuncian la vandalización de un mural LGTBI en Talavera de la Reina (Toledo)

Infobae

El Parlamento andaluz se constituye el jueves sin mayoría absoluta tras el 17M

El Parlamento andaluz se constituye el jueves sin mayoría absoluta tras el 17M

Cobo asegura que la Iglesia "no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Las familias hacen malabares entre campamentos, escasos días libres y “depender de una red familiar que no siempre existe” para poder conciliar en verano

Así cotizan y cobran la pensión los sacerdotes, monjas y otros religiosos en España: del RETA al Régimen General de la Seguridad Social

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

DEPORTES

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”