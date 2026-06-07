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El Senado reordena los escaños del hemiciclo tras la entrada de dos senadores de Vox: se sentarán al lado del PSOE

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La llegada de otros dos senadores de Vox a la Cámara Alta ha obligado a la institución a aprobar una modificación de la distribución de escaños en el hemiciclo, decidiendo que los parlamentarios del partido de Santiago Abascal se sitúen en la zona central del salón de sesiones, justo al lado de senadores socialistas.

Así consta en un documento interno del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que Vox haya doblado su representación en el Senado como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, pasando de dos a cuatro escaños en la Cámara Alta.

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Antes de la llegada de estos dos nuevos senadores de Vox, la formación de Abascal tenía dos parlamentarios en el Senado, que compartían el Grupo Mixto junto con la senadora de UPN, María del Mar Caballero, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que se marchó del PP.

Los dos senadores de Vox y la parlamentaria de UPN se sentaban anteriormente en la columna central del hemiciclo, en la tercera fila, y tenían al lado al PP, mientras que en los escaños de abajo se encontraba el PNV y en la fila de arriba ya estaba el PSOE.

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Con la llegada de los dos parlamentarios de Vox, el Senado se ha visto obligado a resituar los escaños, y, además de mantener esos escaños en la fila tres de la columna central, también se han habilitado otros dos escaños en el Grupo Mixto en la cuarta fila, justo entre el PSOE y el PP. El otro escaño, el de Landaluce, está justo arriba del todo, comúnmente conocido como 'el gallinero', al lado de los 'populares'.

¿Y SI VIENE OTRO SENADOR DE VOX?

Con esta nueva distribución, el Senado también ha reservado otro escaño destinado al Grupo Mixto por si hubiera otra modificación durante el curso parlamentario o a lo largo de la legislatura.

Y es que PP y Vox siguen negociando en varias comunidades autónomas, que podría incluir la figura del senador por designación autonómica para los de Santiago Abascal.

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica.

Ahora mismo, Vox está a tan solo dos escaños de tener la posibilidad de conformar un grupo parlamentario propio.

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EuropaPress

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