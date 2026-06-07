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Jan Torrella, campeón de Europa

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El catalán Jan Torrella se proclamó este domingo campeón de Europa en la modalidad Up&Down de trail en los campeonatos continentales disputados entre Liubliana y Kamnik (Eslovenia), en los que el equipo español sumó nueve medallas (tres individuales y seis por equipos), tan solo una menos que las diez logradas en El Paso 2022.

El oro de Torrella fue el colofón a la tercera y última jornada de los Europeos Off-Road de trail, en los que Sofía Rubio también logró el bronce y por equipos se conquistaron una plata femenina absoluta, una plata femenina sub20 y un bronce masculino absoluto.

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Torrella, subcampeón de Europa sub20 en la primera edición celebrada en El Paso en 2022, confirmó su madurez competitiva en una carrera de 13 kilómetros y 825 metros de desnivel positivo, en la que cruzó la meta en 1h00:09.

Mientras celebraba su triunfo, llegó a meta Alex García en décima posición (1h03:00). Manuel Merillas, vigésimo séptimo, completó el trío puntuable que otorgó a España la medalla de bronce por equipos con 38 puntos. Italia se proclamó campeona con 20 y Suiza fue plata con 26.

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El equipo femenino absoluto formado por Claudia Corral, Laura Figueiredo y María Fuentes logró la plata tras quedar empatada a 27 puntos con Suiza, aunque el mejor puesto de la tercera atleta helvética decidió el oro a su favor.

España finalizó este Campeonato de Europa Off-Road con un total de nueve medallas (tres individuales y seis por equipos), tan solo una menos que las diez logradas en El Paso 2022. Además, la delegación española sumó 15 puestos de finalista, incluyendo las clasificaciones por equipos. EFE

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