Antonelli también gana en Mónaco

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul.
Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1 -la quinta, seguida, del año- al imponerse en el circuito urbano de Montecarlo en una carrera que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero. EFE
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