Vollering remonta a Van der Breggen en la última etapa para ganar su primera 'maglia rosa'

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez) se hizo con el maillot rosa de ganadora del Giro femenino tras la novena y última etapa, de 145 kilómetros, después de un ataque en el último puerto en el que logró dejar atrás a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx).

La subida inicial al Montoso, de primera categoría, fue suficiente para seleccionar el pelotón y que solo quedaran al frente diez corredoras. En la bajada, Elisa Longo Borghini, Antonia Niedermaier y Niamh Fisher-Black cogieron una ventaja que llegó a ser de más de dos minutos, lo que convertía a Niedermaier (a 1:20 de la 'maglia rosa') en líder virtual de la carrera.

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Van der Breggen y Vollering reaccionaron y colaboraron por detrás hasta que, en la última subida de este Giro, a Brondello, la del FDJ - Suez saltó. Vollering tuvo piernas suficientes para alcanzar a las tres de delante y ganar la bonificación en el esprint intermedio. La victoria de etapa, en cambio, se la cedió en el esprint a Elisa Longo Borghini, antes de entrar emocionada en la línea de meta. EFE