Hoy es noticia en España (17.00)

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PAPA ESPAÑA

El papa llama a no despreciar al hermano en una misa ante más de un millón de personas

El rey al despedir al papa tras la misa en Cibeles: "Madrid ha respondido"

El papa desea que Madrid siga siendo "una ciudad acogedora e integradora"

Atendidas 323 personas durante la misa del papa, sin incidencias graves

León XIV preside esta tarde un acto para 'tejer redes' entre la Iglesia y la sociedad civil

El papa se reunirá el lunes por la tarde con víctimas de abusos en la Iglesia

Una plataforma contra la pederastia pide al papa que actúe ante la inacción de los obispos

GOBIERNO LEGISLATURA

El PNV critica que el PP pida su apoyo a una moción mientras abre el camino a Vox

Junts asegura que no ha tenido "ningún contacto" con el PP para una moción de censura

Aznar dice que "no tiene sentido" presentar una moción de censura "si no se va a ganar"

IU pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción

HANTAVIRUS CRUCERO

Dados de alta los contactos por hantavirus y sigue ingresado el caso confirmado

Regresan a casa los residentes en Cataluña del MV Hondius tras dar negativo en última PCR

TURISMO VERANO

Meliá y RIU prevén una buena temporada de verano con crecimientos apoyados en tarifas

AGRICULTURA CEREALES

El sector de cereales afronta una campaña crítica por la guerra, los costes y los precios

SUCESOS SEVILLA

Muere un joven tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla

SUCESOS REYERTA

Seis detenidos, tres policías heridos y varios contusionados en una reyerta en Valladolid

FERIA LIBRO

El 'romantasy' triunfa en la Feria del Libro, pero abre una grieta: no cuaja en los chicos

TEO LUCADAMO

Teo Lucadamo: "Es una pena que haya tantos jóvenes seducidos por la ultraderecha"

TOROS SAN ISIDRO

San Isidro 2026: otro nuevo récord de público para muy poco espectáculo

EL TIEMPO

Las temperaturas suben este domingo de forma generalizada en todo el país

EFE

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