Hoy es noticia en España (17.00)

PAPA ESPAÑA
El papa llama a no despreciar al hermano en una misa ante más de un millón de personas
El rey al despedir al papa tras la misa en Cibeles: "Madrid ha respondido"
El papa desea que Madrid siga siendo "una ciudad acogedora e integradora"
Atendidas 323 personas durante la misa del papa, sin incidencias graves
León XIV preside esta tarde un acto para 'tejer redes' entre la Iglesia y la sociedad civil
El papa se reunirá el lunes por la tarde con víctimas de abusos en la Iglesia
Una plataforma contra la pederastia pide al papa que actúe ante la inacción de los obispos
GOBIERNO LEGISLATURA
El PNV critica que el PP pida su apoyo a una moción mientras abre el camino a Vox
Junts asegura que no ha tenido "ningún contacto" con el PP para una moción de censura
Aznar dice que "no tiene sentido" presentar una moción de censura "si no se va a ganar"
IU pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción
HANTAVIRUS CRUCERO
Dados de alta los contactos por hantavirus y sigue ingresado el caso confirmado
Regresan a casa los residentes en Cataluña del MV Hondius tras dar negativo en última PCR
TURISMO VERANO
Meliá y RIU prevén una buena temporada de verano con crecimientos apoyados en tarifas
AGRICULTURA CEREALES
El sector de cereales afronta una campaña crítica por la guerra, los costes y los precios
SUCESOS SEVILLA
Muere un joven tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla
SUCESOS REYERTA
Seis detenidos, tres policías heridos y varios contusionados en una reyerta en Valladolid
FERIA LIBRO
El 'romantasy' triunfa en la Feria del Libro, pero abre una grieta: no cuaja en los chicos
TEO LUCADAMO
Teo Lucadamo: "Es una pena que haya tantos jóvenes seducidos por la ultraderecha"
TOROS SAN ISIDRO
San Isidro 2026: otro nuevo récord de público para muy poco espectáculo
EL TIEMPO
Las temperaturas suben este domingo de forma generalizada en todo el país
EFE
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