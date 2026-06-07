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“Majestad” hace historia, segundo ganador de Poule y Derby del siglo XXI

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Madrid, 7 jun (EFE).- “Majestad” entró este domingo en la historia de las carreras de caballos al ganar por casi dos cuerpos el Gran Premio Villapadierna-Derby Español y, sobre todo, como venía de brillar en la Poule de Potros, por ser el segundo caballo del siglo XXI que logra la victoria en las dos pruebas reinas para la generación de los tres años en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid. “Arkaitz”, en 2014, su precursor.

El hijo de “St Mark’s Basílica” daba un salto desde la milla de la Poule a los 2.400 metros del Derby, lo que podía ofrecer dudas sobre su adaptación a la distancia, si bien su forma de abordar los recorridos, en progresión, y su pedigrí (apto para el fondo) aventuraban un resultado positivo.

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En la pista, quedó patente. Jaime Gelabert, el jockey de en todas sus salidas, relajó a “Majestad” en cola del lote, avanzó algún puesto para la recta y aquí le dejó desplegarse, tranco a tranco, para dejar clara su superioridad. Su propietario, José María Maldonado, titular de la cuadra Mediterráneo, recibe 35.000 euros por la victoria de su potro, tres años que entren Guillermo Arizkorreta.

Es la cuarta vez que Gelabert y Arizkorreta inscriben su nombre en el palmarés del Villapadierna, la primera para Mediterráneo.

Tras ellos, en otra batalla, “Light l’Audrille” era segundo por delante de “Time Tight” (otro caballo propiedad de José María Maldonado) y “Model Absolu”.

El resto de ganadores de la jornada han sido “Aitana”, con el portugués Ricardo Sousa en la montura, “Guadalmina” (Gelabert), “Afrodita” (Sousa), “Variyni” (con la checa Denissa Sikorová) y “Juglar” (Sousa).

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La combinación premiada de la Quíntuple Plus, juego de Loterías y Apuestas del Estado, queda conformada por las mantillas: 3 – 10 – 2 – 1 – 7 – 6. Para la Lototurf, el caballo ganador es e 1. EFE

fg/sab

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