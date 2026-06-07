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Marc Márquez "feliz", aunque reconoce que ha sido "una victoria cara, demasiado cara"

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vencedor del Gran Premio de Hungría de MotoGP, se ha mostrado muy feliz por el 'pleno' en el circuito Balaton Park, aunque ha reconocido que ha sido "una victoria cara, cara, demasiado cara".

"El año pasado, a estas alturas, estábamos aquí de..., 'bueno, va, una más, vamos a sumar puntos y a incrementar la distancia' y ahora pues es una más que necesitada, luchada, pagada y trabajada, y eso lo que creo que hay que destacar", ha señalado Márquez en la rueda de prensa posterior al gran premio.

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No obstante, Marc Márquez ha señalado. "el famoso 'comeback' en inglés, el regreso, no está terminado, tengo que seguir trabajando mucho para, en esos circuitos a derechas, pueda estar luchando por victorias".

Aunque esta fue su victoria número cien, Marc Márquez enumeró las que cree que son las mejores para él: "la primera en MotoGP es la más especial, Austin 2013, compartir podio con Pedrosa y luchar con Valentino, con Lorenzo, pues fue la más especial".

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Y continuó. "luego pondría Valencia 2012, donde salgo último y despido Moto2 a lo grande, ganando, y en el 'top 3' pondría a Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva o el de más felicidad, por compartir tantos podios con mi hermano Alex, fue un año increíble, y ésta la pondría en el 'top 5', quinto lugar".

"Hay muchas, pero de mucha importancia, sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente", reconoció el nueve veces campeón del mundo.

Márquez no quiso ni pensar en el título pues "quedan muchas carreras y evidentemente, como se ha visto hoy, todo puede pasar", que enseguida aseguró tener "más que perder que ganar, porque no tengo todas las situaciones controladas como el año pasado".

"Toca trabajar con los pies en el suelo en Brno y Assen, en Alemania otra vez intentar sacar un punto más, y después del verano marcar la sentencia de si realmente tenemos posibilidades y si físicamente puedo lograr un nuevo ciento por ciento de competir al máximo nivel", insistió un precavido Marc Márquez. EFE

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