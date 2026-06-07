El papa arranca la jornada del domingo con un recorrido desde Serrano a Cibeles

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa León XIV recorre en papamóvil el trayecto que le lleva desde el Instituto Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano, hasta la Plaza de Cibeles donde se celebra la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.

A las 10 de la mañana está previsto el inicio de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, a la que va a llegar el papa tras un trayecto que discurre por las calles Serrano, Goya, Plaza de Colón y hasta el entorno de la Plaza de Cibeles, en muchos puntos decorado con alfombras de flores multicolores.

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Y aprovechando que este lugar está la sede del Ayuntamiento de Madrid, León XIV recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.

Una vez concluida la ceremonia, la cuarta oportunidad para que los ciudadanos vean de cerca al papa será ya por la tarde cuando León XIV se desplace en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O'Donnell, donde se subirá al papamóvil.

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Desde allí recorrerá las calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya para llegar al Movistar Arena al encuentro que mantendrá con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte. EFE