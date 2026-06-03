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Vox, tras el acuerdo PP y Vox en Castilla y León: Andalucía no puede ser menos

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Sevilla, 3 jun (EFE).- El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado este miércoles el "magnifico acuerdo" alcanzado en Castilla y León entre su partido y el PP para lograra la gobernabilidad de esta comunidad autónoma, y ha aprovechado para advertir de que "Andalucía no puede ser menos".

En un mensaje en la red social X, Gavira ha dado la enhorabuena al líder de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, por el "magnífico acuerdo" y que, junto a Extremadura y Aragón, son comunidades que "avanzan hacia el sentido común con gobiernos fuertes, dispuestos a aplicar políticas valientes y a hacer frente a la mafia de Sánchez".

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"Andalucía no puede ser menos", ha indicado Gavira sobre la posibilidad de que haya un acuerdo similar en la comunidad andaluza tras el resultado de las elecciones del pasado 17 de mayo, por lo que, según el dirigente de Vox, este partido no va "a parar de trabajar para que la voluntad de los andaluces se cumpla".

Gavira ha realizado este mensaje sobre uno de su compañero Carlos Pollán en el que señala que se ha alcanzado este miércoles un acuerdo "que supone un gran impulso para Castilla y León". EFE

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