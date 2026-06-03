Un grupo de trabajo estudiará el patrimonio histórico en las pequeñas poblaciones

Logroño, 3 jun (EFE).- La Comisión de Cultura y Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado este miércoles crear un grupo de trabajo sobre el patrimonio histórico en las pequeñas poblaciones.

El objetivo de esta iniciativa es trasladar las consultas, peticiones y problemas de los pequeños municipios a los ministerios y a las comunidades autónomas para mejorar el apoyo que se presta al mantenimiento y conservación del patrimonio, ha explicado, en una nota, el presidente de la comisión y alcalde de Clavijo (La Rioja), Pedro Muro.

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"Necesitamos que se facilite el acceso al 2 % cultural a las pequeñas localidades", ha dicho, ya que son "poseedoras de bienes de interés cultural y se encuentran con dificultades técnicas al carecer, en ocasiones, de personal técnico propio y tener que contratar fuera los proyectos".

Ello hace que tengan que realizar un desembolso y no tienen la certeza, desde el punto de vista de la convocatoria, de si revertirá o no en la aprobación de ese proyecto, ha indicado.

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Durante la reunión de esta comisión, celebrada en Madrid, también se ha tratado la situación de los diferentes convenios que tiene suscritos la FEMP, como la Red de Ciudades Amigas del Circo, el Programa Platea y la Campaña María Moliner. EFE