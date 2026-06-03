Ya son 23 mujeres las asesinadas por violencia de género en 2026: la última murió en Callosa de Segura (Alicante) a los 48 años

Vista general del domicilio donde convivía la mujer asesinada a manos de su pareja sentimental en Callosa de Segura (EFE/Morell)

La localidad alicantina de Callosa de Segura se encuentra profundamente consternada tras un trágico suceso ocurrido ayer. Patricia, una vecina de 48 años, perdió la vida al ser estrangulada por su pareja sentimental, un hombre de su misma edad. El ataque tuvo lugar alrededor del mediodía en el domicilio que ambos compartían, un hecho que movilizó rápidamente a los agentes de la Guardia Civil.

Tras consumar el crimen, el propio detenido confesó ante las autoridades haber asesinado a su pareja tras una fuerte discusión. Actualmente, el Equipo Mujer Menor (EMUME) mantiene una investigación exhaustiva sobre los hechos. No obstante, el Ministerio del Interior ha enviado un comunicado en el que condena el feminicidio por violencia de género de Patricia, elevando la cifra a 23.

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Las pesquisas iniciales han arrojado detalles significativos sobre la pareja. Tanto la víctima como el agresor son de nacionalidad española y no tenían hijos en común, ni convivían con ningún menor en el momento del suceso. La Guardia Civil aclaró que no existían denuncias previas por violencia de género entre ellos, por lo que Patricia no figuraba dentro del programa de protección policial VioGen. Sin embargo, fuentes de la investigación señalan que el presunto asesino sí contaba con antecedentes y denuncias interpuestas por parejas anteriores. Paradójicamente, Patricia también había sido víctima de violencia machista en el pasado durante una relación anterior.

17/01/2024 Sede del 016. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD

Desde 2003 se han cometido 1.364 feminicidios

Con la confirmación de la naturaleza machista de este asesinato por parte del Ministerio de Igualdad, la cifra oficial de mujeres que han perdido la vida por la violencia de género en España se eleva a 23 en 2026. Desde 2003, año en que se comenzaron a contabilizar estos registros oficiales, el número de víctimas mortales alcanza ya las 1.364. La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han manifestado su más rotunda condena y su absoluto rechazo frente a este crimen.

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Ambas dirigentes han trasladado todo su apoyo a la familia de Patricia, haciendo un firme llamamiento a las instituciones y a la sociedad en su conjunto para multiplicar los esfuerzos orientados a evitar más muertes. El tejido local también ha respondido con una unánime repulsa. El Ayuntamiento de Callosa de Segura emitió un comunicado institucional definiendo esta lacra como “una grave vulneración de los derechos humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad”. Como muestra de dolor, el alcalde decretó tres días de luto oficial (2, 3 y 4 de junio), en los cuales las banderas ondearon a media asta, y convocó a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las puertas del consistorio local.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

Recursos para las víctimas

Los organismos gubernamentales recuerdan la importancia de los recursos de asistencia disponibles. El teléfono 016, las consultas vía correo a 016-online@igualdad.gob.es y el servicio de WhatsApp en el 600 000 016 están operativos las 24 horas del día. Este servicio gratuito, que ofrece atención integral en 53 idiomas, incluye asesoramiento jurídico ininterrumpido de 8 h a 22 h.

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Ante cualquier emergencia inminente, se debe contactar con el 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si realizar una llamada supone un riesgo para la víctima, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal discreta y geolocalizada a las fuerzas de seguridad. Las autoridades recuerdan que cualquier ciudadano que tenga sospechas de un caso de maltrato puede y debe activar estos medios de ayuda. Reaccionar ante el maltrato es un deber colectivo de toda la sociedad.