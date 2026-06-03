España, ante la última oportunidad para lograr el buen estado del agua, según SEO/BirdLife

Madrid, 3 jun (EFE).- El cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) podría ser la "última oportunidad" para España para corregir los "fallos estructurales" que impiden alcanzar el "buen estado" de las aguas exigido por la normativa europea, alerta SEO/BirdLife.

A través de un comunicado, la organización ecologista ha anunciado este miércoles que han presentado alegaciones a los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI) de las doce demarcaciones hidrográficas intercomunitarias que son competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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El motivo, las "importantes" diferencias detectadas en el nivel de ambición ambiental con el que se abordan problemas que son "comunes a todo el país".

"No es razonable que cuestiones tan básicas como la restauración de los ríos, la protección de la biodiversidad o la adaptación al cambio climático tengan un peso muy diferente según la cuenca de la que se trate cuando todas están sujetas a las mismas obligaciones ambientales europeas", reclaman.

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Por ello, la organización conservacionista propone "un núcleo mínimo común de cuestiones clave" que garanticen una "protección homogénea" de los ecosistemas acuáticos, que tiene como pilar fundamental "la integración efectiva de la biodiversidad" y de la Red Natura 2000 en la toma de decisiones.

"La Red Natura 2000 aparece de forma recurrente en los documentos, pero en la práctica se trata como un simple elemento cartográfico, sin peso real", indica SEO/Birdlife, que denuncia una "desconexión estructural" entre la gestión del agua y la conservación de la naturaleza.

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La organización considera "urgente" abandonar los enfoques basados en series hidrológicas históricas, alegando que "ya no se cumplen" y que abordan problemas como la sequía como situaciones de "excepcionalidad", en lugar de asumirlos como "una realidad estructural y no transitoria".

Otro de los puntos críticos, añaden, son las políticas de modernización de regadíos, las cuales "no están logrando un ahorro real de agua", sino generando un "efecto rebote" que incrementa el consumo total.

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Por otra parte, la ONG pide un mayor peso en la planificación hidrológica del problema de la subida del nivel del mar (principal amenaza para los humedales costeros), al tiempo que reclama la recuperación de las llanuras de inundación y meandros como medida para recargar los acuíferos, y la protección de los refugios climáticos naturales.

Según SEO/Birdlife, todas estas decisiones deben ser tomadas de manera conjunta por "personas propietarias, entidades sociales y administraciones", y añade que "los ríos, humedales, lagunas y bosques de ribera no pueden recuperarse únicamente desde los despachos".

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"El cuarto ciclo de planificación es la última oportunidad para pasar de una gestión administrativa del deterioro y con carácter reactivo, a una estrategia real de resiliencia climática y supervivencia ecosistémica", concluye el comunicado. EFE