Sánchez expresa su "más profundo pesar" por la muerte de los 5 policías forales de Navarra

San Sebastián, 3 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su "más profundo pesar" por la muerte este miércoles de cinco policías forales de Navarra en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, en Gipuzkoa.

"Todo nuestro apoyo y solidaridad, en nombre del Gobierno de España, a sus familias, compañeros y seres queridos en estos momentos de dolor", ha asegurado Sánchez en un mensaje difundido a través de las redes sociales.

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El siniestro ha tenido lugar a las 9:15 horas, en la autopista AP-8, en Elgoibar, donde la furgoneta en la que viajaban los cinco agentes ha colisionado con un camión cisterna.

Los policías fallecidos, todos ellos varones de entre 35 y 56 años, se dirigían a un encuentro para probar diversos materiales en el centro que la Ertzaintza tiene en Iurreta (Bizkaia), invitados por la Policía vasca. EFE

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