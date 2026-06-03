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Este jueves, precipitaciones en puntos del norte y este peninsular y cambios térmicos

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Madrid, 3 jun (EFE).- La influencia de un frente que entrará por la mitad norte peninsular dejará el jueves precipitaciones en el área cantábrica, Cataluña y Castellón, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca que provocará ascensos y descensos en las temperaturas máximas y mínimas y heladas en las cumbres de los Pirineos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental, mientras en Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, que serán localmente muy fuertes e irán acompañados de granizo.

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En la mitad sur peninsular y Baleares se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el litoral mediterráneo y en Canarias los cielos estarán nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur, con ascenso térmico en las islas más occidentales.

Será probable la formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica.

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Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, ascenso que será localmente notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán. También descenderán en las mesetas y Extremadura, y de forma notable en el norte peninsular. Se superarán los 35 ºC en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y en litorales de Málaga.

Las mínimas ascenderán ligeramente en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, descenderán también ligeramente en el norte y Extremadura, y se mantendrán sin cambios en el resto.

El viento soplará moderado de componente oeste en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. Será moderado en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular. Habrá tramontana que podrá ser fuerte, con rachas muy fuertes en el Ampurdán, y afectará a Baleares.

- GALICIA: probables brumas locales de madrugada asociadas a la nubosidad baja en zonas de interior. Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso, con lluvias débiles y dispersas que se extenderán desde el noroeste y remitirán. Temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas en descenso. El viento soplará con mayor intensidad en zonas costeras.

- ASTURIAS: probables brumas y bancos de niebla en la Cordillera, por la presencia de nubes bajas. Cielos nubosos, con lluvias débiles, que barrerán la comunidad de oeste a este. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso generalizado, notable en el interior. Viento flojo, de mayor intensidad en el litoral.

- CANTABRIA: brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior, más persistentes en zonas de montaña. Cielos nubosos, con lluvias débiles y moderadas en toda la región. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso generalizado, moderado en el litoral y notable en el interior. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- PAÍS VASCO: probables brumas y bancos de niebla dispersos, más persistentes en zonas altas. Cielos nubosos, con lluvias débiles o moderadas en toda la región. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso; máximas en descenso generalizado, moderado en el litoral y notable en el interior. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: en el norte y nordeste, intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles; en el resto poco nuboso con algún intervalo nuboso ocasional. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso, notable en zonas del tercio norte y meseta. Viento flojo o moderado.

- NAVARRA: intervalos nubosos, con nubes bajas que podrán dar lugar a brumas y bancos de niebla ocasionales y dispersos en el tercio norte. Lluvias débiles en la mitad norte que remitirán. Temperaturas mínimas con descensos y ascensos ligeros; máximas en descenso notable generalizado. Viento flojo, arreciando con intervalos de intensidad fuerte en la Ribera.

- LA RIOJA: intervalos nubosos aumentando a nuboso, con precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en notable descenso. Viento variable o flojo con intervalos de moderado.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con probables chubascos acompañados de tormenta y granizo en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso en Pirineos, y en la mitad oeste, en el resto sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado, sin descartarse alguna racha muy fuerte.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral, aumentando a muy nuboso. Chubascos localmente fuertes, que pueden venir acompañados de granizo en Pirineos y resto de la mitad oriental, y ser puntualmente muy fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso o descenso ligeros; máximas en ascenso o en descenso.

Viento flojo de dirección variable, cambiando moderado en Tarragona con alguna racha muy fuerte, y a norte en el Ampurdán.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso. Viento flojo con intervalos moderados.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso, con intervalos de nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso, sin cambios o en descenso ligero. Viento flojo a moderado.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en las montañas del noreste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso ocon pocos cambios en el resto; máximas en descenso, en ascenso o con pocos cambios. Viento flojo a moderado.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con tendencia a intervalos nubosos y probables chubascos, localmente fuertes, acompañados de tormenta en el interior del tercio norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso o con pocos cambios; máximas en ascenso, localmente notable en la provincia de Valencia, con valores significativamente altos en el prelitoral.

Viento flojo de dirección variable, rolando a moderado en el norte de Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en ascenso o en descenso. Vientos flojos aumentando a moderados.

- BALEARES: cielo poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso, excepto en el norte de Mallorca y de Menorca donde experimentarán un moderado ascenso. Viento flojo a moderado.

- ANDALUCÍA: nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo oriental. Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas máximas en ascenso -localmente notable en la vertiente mediterránea-, en descenso o con pocos cambios en el resto; mínimas con pocos cambios. Vientos flojos, aumentando a moderados a fuertes o con intervalos moderados.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso en el norte y oeste. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas con pocos cambios o en ligero a moderado ascenso. Viento entre moderado y fuerte, con probables rachas muy fuertes. EFE

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