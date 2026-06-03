Se subastan las fotos de la adolescencia de Lady Di por más de 4.500 euros: una amiga de la infancia vende un lote con las cartas que le escribía la princesa

Subastan las fotos de la adolescencia de Lady Di (Gorringe's / Grosby)

Una amiga de infancia de la princesa Diana de Gales ha puesto a subasta en Gorringe’s un archivo personal con fotografías inéditas, cartas y recuerdos de la adolescencia de la princesa, entre ellos una imagen de grupo en la que aparece junto a Tilda Swinton. La venta se celebrará el 7 de julio en Lewes, East Sussex, en unas fechas que coinciden con el que habría sido su 65º cumpleaños y con el 45º aniversario de su boda con Carlos.

La colección procede del archivo de Katherine Hanbury, compañera de Diana en el internado femenino West Heath Girls’ School entre 1973 y 1977, e incluye cuatro fotos inéditas en color, varias cartas y el programa de un servicio religioso posterior a su muerte. La casa de subastas calcula un precio de entre 4.630 y 7.000 euros para el conjunto.

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Según Gorringe’s, la pieza que más interés ha despertado es una instantánea de grupo tomada en los años 70 en la que se ve a una Diana adolescente rodeada de compañeras del colegio. En esa misma fotografía aparecen también la actriz Tilda Swinton y la directora de cine Joanna Hogg, mucho antes de que las tres alcanzaran notoriedad pública en sus respectivos caminos.

Subastan las fotos de la adolescencia de Lady Di (Gorringe's)

Las imágenes inéditas de la princesa Diana

La imagen concentra buena parte del atractivo del lote porque muestra una etapa poco documentada de la vida de la princesa Diana, anterior a su entrada en la familia real británica. En la fotografía, tanto ella como Swinton aparecen como dos alumnas más, ajenas al futuro que les esperaba y retratadas en una escena cotidiana de internado, al sol y junto a otras compañeras.

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El archivo reúne además dos fotografías tomadas en el dormitorio de Diana dentro del colegio, otra en los exteriores del internado y varias cartas escritas años después a Katherine Hanbury. Son materiales que, a diferencia de las habituales subastas de joyas, vestidos u otros objetos vinculados a la princesa, pertenecen a una esfera privada que solo conservó su amiga.

Las cartas de Lady Di tras su boda

Entre las cartas destaca una escrita durante su luna de miel con el príncipe Carlos en septiembre de 1981. En ese texto, con membrete real, Diana le dijo a su amiga: “Tuvimos una luna de miel maravillosa con sol infinito y, por suerte, mares en calma. Ahora estamos en Escocia hasta finales de octubre, lo cual es un gran placer para nosotros; me encanta”.

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Subastan las fotos de la adolescencia de Lady Di (Gorringe's)

En esa misma misiva añadió otra frase sobre sus primeros meses de casada: “¡Es maravilloso estar casada! Creo que puedo decirlo con seguridad después de dos meses”. Otra versión del mismo contenido recogida en el lote sitúa la carta en Balmoral, después del viaje a bordo del yate Britannia. Según Albert Radford, experto de la casa de subastas Gorringe’s, el conjunto “ofrece una visión única de Diana, la princesa de Gales, antes de que la fama y el deber tuvieran su última palabra”.

El lado desconocido de la princesa Diana

Radford sostiene que, a través de los recuerdos conservados por Hanbury, la joven Diana aparece como una persona “profundamente modesta y centrada en la vida familiar”. La casa de subastas define a esa etapa juvenil con rasgos como “inocente, orgullosa, reflexiva y profundamente sincera”. Según Gorringe’s, el valor del archivo reside en que permite observar a una Diana anterior a la maquinaria pública que la convertiría después en la mujer más fotografiada de su generación tras su matrimonio con el entonces príncipe Carlos en 1981.

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Radford añadió otro recuerdo concreto de aquellos años escolares al explicar que Hanbury recordaba a Diana ofreciéndose voluntariamente para limpiar la casa de la directora. A juicio del experto, episodios como ese y los materiales ahora sacados a la venta muestran a “la verdadera joven Diana” de una forma opuesta a la imagen pública posterior.

Carlos III y Camila y los príncipes de Gales asisten a misa por Navidad.

El lote incorpora también el programa de un servicio religioso celebrado dos meses después de la muerte de Diana, ocurrida el 31 de agosto de 1997. Se trató de una ceremonia más íntima que el funeral multitudinario celebrado en la Abadía de Westminster, por lo que ese documento completa el círculo de la princesa Diana con un archivo que abarca desde los años de internado hasta el periodo posterior a su fallecimiento.

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