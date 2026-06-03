Aagesen prevé que el incendio de Murcia quede estabilizado a lo largo de esta tarde

Murcia, 3 jun (EFE).- La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho este lunes que la situación "es mucho mejor que la de ayer y que la que se vislumbraba esta mañana", pues "no afloran llamas" tras un trabajo "muy intenso", por lo que espera que el incendio de El Valle-Carrascoy, en Murcia, quede estabilizado a lo largo de la tarde.

Estas declaraciones las ha hecho en el puesto de mando desde el que se sigue el incendio del parque regional murciano de El Valle-Carrascoy y ha reiterado su agradecimiento a los efectivos destinados en las tareas de extinción.

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Ha calificado de "malísima noticia" que esta temporada se hayan vivido dos incendios con altas temperaturas en la península, aludiendo al ocurrido de Doñana, y ha demandado un pacto de Estado, pues los fuegos cada vez aparecen antes, en mayor cantidad y con mayor intensidad y virulencia.

"Apostamos por ser conscientes de esa nueva realidad y trabajar de forma conjunta siempre, porque la forma de actuar con el fuego es con ese lema que yo creo que todos recordamos: 'Todos contra el fuego'", ha insistido.

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"Tenemos que ser conscientes de ello. Anticiparnos, trabajar en las labores de prevención, seguir trabajando con la máxima colaboración y teniendo a disposición los mayores medios y dimensionar a todos los equipos para estar mejor preparados", ha añadido en su comparecencia ante los medios en la pedanía murciana de Garres y Lages.

Ha dicho haber conocido por el consejero autonómico de Emergencias, Marcos Ortuño, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que los trabajos se centran en estos momentos en refrescar las zonas ya quemadas para evitar rebrotes del fuego.

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"La UME estará todo el tiempo que sea requerida" y "el Gobierno de España, siempre disponible para trabajar y para coordinar apoyando a la Región de Murcia", ha concluido. EFE

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