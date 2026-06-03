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Aagesen prevé que el incendio de Murcia quede estabilizado a lo largo de esta tarde

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Murcia, 3 jun (EFE).- La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dicho este lunes que la situación "es mucho mejor que la de ayer y que la que se vislumbraba esta mañana", pues "no afloran llamas" tras un trabajo "muy intenso", por lo que espera que el incendio de El Valle-Carrascoy, en Murcia, quede estabilizado a lo largo de la tarde.

Estas declaraciones las ha hecho en el puesto de mando desde el que se sigue el incendio del parque regional murciano de El Valle-Carrascoy y ha reiterado su agradecimiento a los efectivos destinados en las tareas de extinción.

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Ha calificado de "malísima noticia" que esta temporada se hayan vivido dos incendios con altas temperaturas en la península, aludiendo al ocurrido de Doñana, y ha demandado un pacto de Estado, pues los fuegos cada vez aparecen antes, en mayor cantidad y con mayor intensidad y virulencia.

"Apostamos por ser conscientes de esa nueva realidad y trabajar de forma conjunta siempre, porque la forma de actuar con el fuego es con ese lema que yo creo que todos recordamos: 'Todos contra el fuego'", ha insistido.

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"Tenemos que ser conscientes de ello. Anticiparnos, trabajar en las labores de prevención, seguir trabajando con la máxima colaboración y teniendo a disposición los mayores medios y dimensionar a todos los equipos para estar mejor preparados", ha añadido en su comparecencia ante los medios en la pedanía murciana de Garres y Lages.

Ha dicho haber conocido por el consejero autonómico de Emergencias, Marcos Ortuño, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que los trabajos se centran en estos momentos en refrescar las zonas ya quemadas para evitar rebrotes del fuego.

"La UME estará todo el tiempo que sea requerida" y "el Gobierno de España, siempre disponible para trabajar y para coordinar apoyando a la Región de Murcia", ha concluido. EFE

(foto)

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EFE

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