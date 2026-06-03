Pradales dice que "no hay recorrido" para la propuesta de moción de censura de Feijóo

Vitoria, 3 jun (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que "no hay recorrido" para la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de moción de censura instrumental para convocar elecciones.

Pradales, en una entrevista en 3cat, ha afirmado que ese planteamiento "parte de una ecuación que incorpora a un actor, como Vox" que hace imposible que el PNV entre en ella.

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Ha explicado que la formación de Santiago Abascal es en Euskadi la "imagen del franquismo" y la expresión del "antagonismo con el autogobierno, la identidad y la lengua vascas".

El lehendakari ha considerado que la actual situación política debería hacer "reflexionar" al líder de los populares y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "dar pasos" en favor de la transparencia si quiere continuar con la legislatura. EFE

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