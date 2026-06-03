Illa critica los ataques al PSC en base a "rumores": "Mi partido está libre de corrupción"

Barcelona, 3 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este miércoles los ataques al PSC basados en "rumores" y ha dicho tener la "tranquilidad" de que los socialistas catalanes han actuado bien y con "transparencia": "Mi partido, el PSC, está libre de corrupción", ha aseverado.

En la sesión de control en el Parlament, Illa ha sido cuestionado por los grupos de Junts, ERC, PPC, Vox y Comuns por las diversas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y su entorno.

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La oposición ha hecho alusión principalmente al caso Leire -en el marco del cual el juez ha solicitado documentación sobre la campaña publicitaria del PSC en las últimas elecciones catalanas- y al caso Zapatero -principalmente por sus vínculos con la china Huawei-.

"Actúo con la tranquilidad de quien se ha comportado bien en todo momento y circunstancia, actúo con toda transparencia y doy todas las explicaciones. Si alguien no las quiere escuchar tenemos un problema, pero sobre todo quien no las quiere escuchar, no yo", ha señalado el president.

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Illa ha añadido: "La corrupción es una línea roja para mi formación política y para mí. Y se combate de dos maneras: con las medidas posibles para prevenirla y con la máxima contundencia cuando se detecta. Así nos hemos comportado y nos seguiremos comportando". EFE

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