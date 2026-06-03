Belarra percibe un ambiente "muy pre-15M" y apunta a que ese "es el camino" a seguir

Madrid, 3 jun (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este miércoles que percibe en la sociedad un ambiente "muy pre-15M", en referencia al movimiento de indignación ciudadana que surgió en 2011, y ha defendido que ese "es el camino a seguir en estos momentos.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por EFE, al ser preguntada por la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha rechazado, por las supuestas tramas de corrupción que afectan a su partido.

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En concreto, tras las últimas informaciones y actuaciones judiciales relacionadas con investigaciones que afectan al Partido Socialista.

"La solución a la corrupción del PSOE, que nosotras hemos denunciado desde el minuto uno con total contundencia, no se puede resolver con la llegada al Gobierno del PP, que es el partido más corrupto de Europa", ha dicho.

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La dirigente morada ha señalado, a continuación, que percibe un ambiente de movilización social "muy pre-15M, muy 2011" y ha añadido que ese "es el camino por el que este país de nuevo va a poder salir adelante".

"Mi opinión es que hemos cometido un error como país delegando en el Partido Socialista y creyendo que iba a ser la vía, la herramienta para conseguir derechos", ha indicado.

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Sin embargo, la también diputada de Podemos entiende que no ha sido así y, por tanto, ha incidido en que si la gente quiere vivienda, sanidad o educación "no hay atajos": "vamos a tener que hacerlo como hicimos en el 2011".

"El camino es volver a poner a la izquierda en pie", ha remarcado. EFE