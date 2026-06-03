Los delitos de odio en España aumentaron un 23,6 % en 2025 y registran un máximo histórico

Madrid, 3 jun (EFE).- Los delitos de odio registrados en España aumentaron un 23,6 % en el año 2025 hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.
Así se desprende del informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025, elaborado por el Ministerio del Interior, y que se ha presentado en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid). EFE
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