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Intervenidos 11 millones de cigarrillos en una operación contra el contrabando de tabaco

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Málaga, 3 jun (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido 11 millones de cigarrillos, correspondientes 585.374 cajetillas, y más de ocho toneladas de picadura de tabaco, todo ello valorado en cinco millones de euros, en una operación contra el contrabando y la falsificación de tabaco en el sur de España.

Los agentes han desarticulado una organización criminal compuesta por ciudadanos de países del Este de Europa, que tenía una considerable capacidad para exportar mercancía fuera de España y que generaban un importante perjuicio para la Hacienda pública, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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La operación se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de una sexta.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, se inició en julio de 2025 cuando las autoridades de Polonia alertaron de la existencia de esta organización criminal en el sur de España.

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El grupo operaba desde las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Valencia, donde elaboraban, empaquetaban y distribuían cigarrillos a nivel internacional.

Tras una minuciosa investigación se logró detectar una nave industrial situada en la localidad de Gójar (Granada) que estaba siendo empleada para recepcionar y almacenar transportes de material y materia prima desde Polonia.

Los investigadores verificaron que esta mercancía era distribuida desde allí hasta una fábrica ilegal de tabaco ubicada en las afueras de la localidad de Lucena (Córdoba), donde contaban con maquinaria industrial especializada y personal formado para procesar el material y entubar y empaquetar millones de cigarrillos en cajetillas serigrafiadas e idénticas a marcas registradas y reconocidas, pero sin precinta fiscal.

Los agentes averiguaron que las cajetillas eran embaladas en lotes de diez paquetes y que eran transportados a un tercer almacén que la organización poseía en la localidad valenciana de Benaguacil, donde quedaban almacenados y dispuestos para su distribución fuera de las fronteras españolas.

Después de seis meses de investigación, con el apoyo de Europol y de la policía del Departamento de Suwalki (Polonia), se identificó a todos los miembros de la organización criminal, perfectamente estructurada y con un alto nivel de especialización delincuencial, todos ellos pertenecientes a países de Europa del Este, tales como, Polonia, Uzbekistán, Georgia, Moldavia o Ucrania.

La operación se ha saldado con varias fases de explotación, en las que se han interceptado varios envíos en camiones de gran tonelaje y se ha desmantelado la fábrica ilegal de Lucena.

La investigación ha revelado que la organización usaba una sociedad instrumental creada para dicha actividad ilícita. Dado el volumen de mercancía procesada, y la evasión de los impuestos sobre el tabaco, se estima que el grupo habría generado grandes niveles de beneficios y un grave perjuicio a la Hacienda Pública.

Además, los informes periciales han revelado que esta red está relacionada directamente con una aprehensión de 120.000 cajetillas de tabaco en septiembre en Francia, lo que ha permitido corroborar el contrabando de tabaco producido en España. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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