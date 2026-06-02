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Ponsarnau: "Un 'playoff' a tres partidos lo carga el diablo, vamos a intentarlo"

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Bilbao, 2 jun (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admite el papel de favorito del Valencia Basket en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa que les va a enfrentar esta semana, pero avisó de que "un 'playoff' a tres partidos lo carga el diablo" y aunque "es muy difícil", van a "intentarlo".

"Si aparece una oportunidad vamos a intentar aprovecharla y estar preparados para agarrarnos a ella. Todo el mundo está con salud e ilusionado. Esa es la mejor mentalidad con la que podemos afrontarlo", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al primer partido de la eliminatoria, programado mañana miércoles en el Roig Arena de Valencia.

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Ponsarnau considera fundamental "canalizar bien" el "entusiasmo" que genera la opción de "ir más allá" en la competición frente a un rival que "si no estás al cien por cien te domina" y que "mentalmente te exige el máximo".

"Creemos que podemos ganar y queremos ganar porque ganar nos permite pues seguir aspirando incluso a ganar la Liga. Pero, ¿de qué sirve pensar en eso? No tenemos que estar centrados en lo que queremos o en lo que creemos, sino lo que tenemos que hacer", recalcó.

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Acerca de su rival, el catalán cree que "hubiese sido injusto que con la Liga que han hecho" Valencia Basket "no hubiese sido como mínimo segundo". "A raíz de compaginar con la Final Four (de la Euroliga) bajaron un poco el pistón, pero creo que ha sido el equipo que ha jugado mejor baloncesto y ahora es el equipo más en forma", resaltó.

Para Ponsarnau los dos partidos de Liga que les han enfrentado esta temporada han sido "una buena experiencia" para aprender que "la forma en la que se les puede competir es estar al máximo nivel contra sus valores".

"Trabajamos más para fortalecer las cosas que nos han hecho competitivos y ponerle matices nos permitan adaptarnos a las particularidades que tiene Valencia. Para nosotros el jugador más determinante es Tryggvi (Hlinason) y en todo lo que hagamos para ser competitivos tenemos que pensar en él", destacó.

"Es muy importante su mentalidad para correr y para el rebote. Los pocos sistemas que juegan los hacen a la perfección y a una velocidad difícil de controlar, pero una de las cosas que no se ha hablado mucho es que este Valencia defiende también muy bien. Es un equipo de valores defensivos muy buenos", añadió Ponsarnau.

En todo caso el de Tárrega tiene claro que las opciones del Surne Bilbao en este cruce "pasan por encontrar acierto".

"Es trascendental. Hemos sido un equipo no muy eficiente ofensivamente, pero que ha jugado dinámico en ataque y nuestro mejor juego ha llegado desde esta dinamismo. Eso no podemos perderlo. Si llega un buen tiro pronto, se tiene que tomar. Y en lo mental estar bien. Si no entra, dar la respuesta adecuada en cada momento", concluyó Ponsarnau. EFE

ibn/sf/cmm

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EFE

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