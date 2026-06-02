Celtas Cortos cumple 40 años: del instituto al Ateneo

Roberto Jiménez

Valladolid, 2 jun (EFE).- Desde el instituto del barrio ferroviario de Las Delicias, donde se conocieron a mediados de los ochenta en Valladolid, han transcurrido 40 años de Celtas Cortos: una de las bandas de rock más longevas en activo y un cumpleaños que celebran con gira, libro y el premio Ateneo de su ciudad.

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El Premio a la Excelencia Cultural del Ateneo de Valladolid, que recogen este martes, "pone en valor el hecho de que la gente nos tenga en cuenta durante tanto tiempo y sitúa a la música (el rock) en el punto de mira de la cultura, algo que a veces se les escapa a mucha gente", ha explicado Goyo Yeves en una entrevista con EFE.

Apenas un par de kilómetros separan las aulas del instituto donde surgió la banda y el histórico Círculo de Recreo de Valladolid, sede del Ateneo, pero son cuarenta años desde la creación en 1986 de una banda que se ha mantenido gracias "a la magia y conexión con el público de diferentes generaciones", ha añadido.

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Esas son las dos claves de esa longevidad a juicio de Goyo Yeves, uno de los miembros fundadores de Celtas Cortos, que recuerda como punto de inflexión el primer concierto fuera de Valladolid, en la madrileña Sala Universal, acompañados de tres autobuses de orgullosos seguidores "que nos reivindicaban como algo suyo".

"Salir a Madrid fue todo un hito para gente de provincias como éramos nosotros", ha evocado sobre un momento en que la capital de España era entonces la de la 'Movida' musical pero también artística, cinematográfica y literaria como explosión cultural después de décadas de régimen dictatorial.

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Era la época de su primer álbum ('Salida de emergencia'/1989), exclusivamente instrumental, el arranque de una trayectoria reconocible y reconocida en España con entregas como 'Gente impresentable' (1990), 'Cuéntame un cuento' (1991), 'Tranquilo majete' (1993) y 'En estos días inciertos' (1996) como puntales de la que fue su década prodigiosa, la de los noventa.

Después de tanto tiempo, ha proseguido Yeves, "nos enorgullece pensar que hay gente que valora la música popular: a la gente le llegan nuestras canciones que también remueven un poco conciencias con nuestro punto de vista sobre lo que vivimos como ciudadanos", ha apostillado.

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"Cuando haces canciones necesitas que repercutan en el corazón, en la vida de las personas para que se consiga la magia de esta profesión, que es la que nos ayuda a seguir", ha insistido con la vista puesta en la gira conmemorativa ('Cuarenta años contando cuentos') que desde el pasado febrero y durante este 2026 pasean por España.

"¿Alguien entendería este mundo sin música?, se ha preguntado Yeves, uno de los tres supervivientes de Celtas Cortos junto a Jesús Cifuentes 'Cifu' y Alberto García, que este martes sentarán cátedra en el Ateneo de Valladolid con tres canciones en acústico después de recibir el galardón de la entidad a la Excelencia Cultural.

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La música, ha agregado, "acompaña cuando estás bien, mal, triste , enamorado... produce emociones que ni los propios creadores saben que va a repercutir en tanta gente: ésa es la magia", ha reflexionado.

"Y la gente nos lo devuelve en forma de agradecimiento pero de muchas edades, de diferentes generaciones que se mezclan en os festivales y vemos cómo se emocionan cuando cantamos temas con los que se identifican. Esta es una profesión muy bonita y vamos con las pilas cargadísimas", ha avisado Yeves.

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