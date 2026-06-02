Amnistía registra 95 casos de restricción de la protesta en manifestaciones propalestinas

Madrid, 2 jun (EFE).- Amnistía Internacional ha registrado un total de 95 casos de violaciones al derecho a la protesta en manifestaciones propalestinas celebradas en España desde octubre de 2023, según ha informado este martes en un comunicado.

Según la organización, protestar en España contra el genocidio en Gaza puede representar "elevadas multas bajo la ley del deporte y la ley mordaza", así como "detenciones y procesos penales", además de sufrir el uso de gas pimienta.

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Amnistía denuncia que, desde octubre de 2023, "portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos" al amparo de la ley del deporte.

La entidad considera que "una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas".

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En el comunicado, Amnistía subraya que el caso más significativo de estas restricciones a la protesta fueron las ocurridas durante la Vuelta Ciclista a España del año pasado, que recibieron una respuesta "contundente" de las autoridades, con 30 detenidos y 108 expedientes sancionadores, de los que 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte.

Muchas de las sanciones impuestas corresponden a conductas como invadir la calzada o invadir el desarrollo de la prueba, aunque "según el derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de acciones no constituyen violencia por sí mismas y pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta".

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Entre los casos más recientes, Amnistía se refiere a la actuación policial en la Copa del Mundo de Escalada el pasado 28 de mayo en Alcobendas (Madrid), en la que agentes "identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte, a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina".

En este contexto, también impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina, según la organización. EFE

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