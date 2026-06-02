Espana agencias

Amnistía registra 95 casos de restricción de la protesta en manifestaciones propalestinas

Guardar
Google icon

Madrid, 2 jun (EFE).- Amnistía Internacional ha registrado un total de 95 casos de violaciones al derecho a la protesta en manifestaciones propalestinas celebradas en España desde octubre de 2023, según ha informado este martes en un comunicado.

Según la organización, protestar en España contra el genocidio en Gaza puede representar "elevadas multas bajo la ley del deporte y la ley mordaza", así como "detenciones y procesos penales", además de sufrir el uso de gas pimienta.

PUBLICIDAD

Amnistía denuncia que, desde octubre de 2023, "portar una bandera palestina ha sido suficiente para ser expulsado de estadios o recintos deportivos" al amparo de la ley del deporte.

La entidad considera que "una norma diseñada para prevenir la violencia, el racismo o la xenofobia en el deporte se utiliza para limitar expresiones políticas pacíficas".

PUBLICIDAD

En el comunicado, Amnistía subraya que el caso más significativo de estas restricciones a la protesta fueron las ocurridas durante la Vuelta Ciclista a España del año pasado, que recibieron una respuesta "contundente" de las autoridades, con 30 detenidos y 108 expedientes sancionadores, de los que 91 se basan en la ley contra la violencia en el deporte.

Muchas de las sanciones impuestas corresponden a conductas como invadir la calzada o invadir el desarrollo de la prueba, aunque "según el derecho internacional de los derechos humanos, este tipo de acciones no constituyen violencia por sí mismas y pueden formar parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta".

Entre los casos más recientes, Amnistía se refiere a la actuación policial en la Copa del Mundo de Escalada el pasado 28 de mayo en Alcobendas (Madrid), en la que agentes "identificaron y amenazaron con sanciones bajo la Ley contra la Intolerancia y Racismo en el deporte, a activistas que proferían consignas en solidaridad con Palestina".

En este contexto, también impidieron el uso de paraguas de protección frente al sol por mostrar los colores de la bandera palestina, según la organización. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos creen que la primera hemorragia pulmonar por vapeo es "la punta del iceberg"

Infobae

Intervienen 300 prendas textiles falsificadas en tiendas de alto nivel de Marbella

Infobae

Hija de la mujer asesinada de 45 puñaladas: "Le dijo que tenía que respetar a los hombres"

Infobae

Condenado por agresión sexual a la hija menor de su pareja, quien lo denunció años después

Condenado por agresión sexual a la hija menor de su pareja, quien lo denunció años después

El entrenador Luis Miguel Ramis abandona el Burgos CF tras dos temporadas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

Una candidata al puesto que acabó ocupando David Sánchez en la Diputación de Badajoz fue avisada por ‘Whatsapp’ de que la plaza ya estaba adjudicada días antes de su entrevista

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

ECONOMÍA

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”