Vox celebra el acuerdo de migración y acusa a Sánchez de querer que España sea Francia

Madrid, 2 jun (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha celebrado este martes el acuerdo europeo para agilizar expulsiones de migrantes y crear 'centros de retorno' en terceros países y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer convertir España en Francia.

Millán ha destacado que el acuerdo europeo es "una reivindicación histórica de los partidos que defienden la soberanía de las naciones" al considerar que hay determinadas culturas que "jamás se van a integrar en occidente".

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Ha aludido en este sentido a los disturbios del pasado fin de semana en París y otras ciudades francesas tras la final de la Liga de Campeones de fútbol, en los que, según ha dicho, ha quedado demostrado que "un pasaporte no garantiza la pertenencia a una nación".

"Sánchez nos llama xenófobos por denunciar esto, pero a él lo que le gustaría es tener a España como estaba París este fin de semana y hacia eso se encaminan los pasos del Partido Socialista", ha afirmado la diputada.

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Según ha advertido, "toda Europa ha vuelto a contemplar con horror lo que ocurre en París cuando auténticos salvajes toman las calles, lo que sucede cuando una clase política decide someter a toda una nación a la farsa del multiculturalismo y al fracaso de las fronteras abiertas".

En su opinión, esa es la "verdadera transformación" de los ocho años de gobierno de Sánchez, a quien ha vuelto a acusar de tratar de "alterar" el censo electoral para "asegurarse" las próximas elecciones. EFE

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