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Recurren el archivo del caso de torturas franquistas a las hermanas Serra en Via Laietana

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Barcelona, 2 jun (EFE).- La entidad Irídia, apoyada por Òmnium Cultural y la familia Serra, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Barcelona el archivo de la causa que investiga las torturas contra Eva y Blanca Serra en la comisaría de Via Laietana entre 1977 y 1982 con el objetivo de identificar a los responsables.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, las organizaciones piden la reapertura de las investigaciones e incorporan nuevas pruebas como los números policiales de los agentes implicados en los maltratos o referencias al jefe de la comisaría de Via Laietana de Barcelona, datos con los que las entidades reclaman que se averigüe si los responsables siguen vivos y, en caso afirmativo, se les cite a declarar.

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El pasado marzo la Fiscalía reconoció que Eva y Blanca Serra fueron víctimas de tortura en la conclusión de la que fue la primera investigación penal abierta en España por crímenes de la policía franquista, en virtud de la ley de memoria democrática de 2022, investigación tras la cual entregó archivos donde constan los datos que ahora las entidades recuperan en su recurso.

Pese a reconocer que las hermanas fueron víctimas de tortura por motivos políticos, el ministerio público propuso el archivo del caso al no haber podido identificar a los responsables de los hechos, algo que Irídia y Òmnium atribuyeron entonces a la “falta de voluntad política” de la unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática del la Fiscalía y que continúan vinculando a la ausencia de diligencias, han señalado este martes en un comunicado.

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En el recurso presentado, las entidades rechazan el sobreseimiento provisional que dictó el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona porque consideran que en la documentación recabada por la Fiscalía en su investigación “constan claramente identificados” por su número policial los 5 agentes inspectores de la Segunda Brigada de Investigación (Brigada Político-Social) de la Jefatura Superior de Barcelona que participaron en los hechos.

También subraya que se acredita, por su firma en los documentos relacionados con las actuaciones policiales, la identidad del entonces Jefe Superior de la Jefatura de Via Laietana, quien habría "ordenado, permitido o consentido el delito de lesa humanidad mediante las torturas de sus agentes”, además de datos como la entrada y registro en el domicilio de las hermanas Serra y sus declaraciones.

Ante esta información, el recurso denuncia que "resulta absolutamente preocupante y precipitado” que el Tribunal instructor archivase la causa “sin haber practicado la mínima tarea investigadora”.

Las organizaciones han reclamado asimismo que la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación de la Dirección General de la Policía emitan un informe identificando la filiación completa de los agentes que participaron en las detenciones e interrogatorios de las hermanas.

También que aporten documentación relativa a la estructura de mando de la Jefatura de Via Laietana durante la Transición y sobre quién ostentaba el cargo de Director General de la Policía.

En julio de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez declaró la Jefatura Superior de la Policía de Cataluña como “lugar de memoria democrática”, pero víctimas y organizaciones reivindican que deje de ser comisaría para convertirse exclusivamente en un centro de memoria e interpretación de tortura. EFE

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EFE

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