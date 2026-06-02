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Una aspirante al puesto de David Sánchez dice que le comentaron que la plaza era para él

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Badajoz, 2 jun (EFE).- Una de las aspirantes a la plaza de 'coordinador de conservatorios' en la Diputación de Badajoz, la cual fue adjudicada a David Sánchez, ha criticado "la desigualdad" y la "falta de oportunidades" del proceso, y que días antes de la prueba de selección le dijeron que el puesto era para el hermano del presidente del Gobierno.

Esta aspirante y directora de orquesta, Cristina de Frutos, ha declarado como testigo en la tercera sesión del juicio por la contratación de David Sánchez, uno los once acusados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

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"No quería ir" a la entrevista pues una persona -ha revelado que el entonces director del conservatorio de Plasencia Antonio Luis Suárez Moreno- le informó a través de un mensaje que "ya se sabía que la plaza era para el hermano de Pedro Sánchez".

Finalmente, y tras recibir una llamada de la Diputación en la que se mostraba el interés por mis méritos y trayectoria, decidió acudir.

Sin embargo, "mucho interés no existía" pues "no me preguntaron nada" tras mi exposición de "unos 15 minutos" sobre objetivos y metodología. Por contra, David Sánchez fue elegido por las respuestas al tribunal de selección, "tal y como recoge la resolución" de la plaza.

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Asimismo, ha asegurado que no se le informó de los criterios de baremación, los cuales conoció siete años después "y por la prensa", así como las puntuaciones obtenidas, con "un cero" en varios apartados, como en idiomas, formación que "sí tengo en portugués e inglés", y en organización de equipos y desarrollo cultural, "cuando yo he organizado conciertos didácticos en equipo".

También ha apuntado que le pareció algo "anormal" y "sospechoso" que para dicho puesto de alta dirección se exigiera titulación universitaria genérica en lugar de titulación superior de música.

Preguntada en sala de por qué no denunció esta situación, De Frutos ha respondido que pensó que sería "un tema muy elevado" aunque ha relatado que en 2025 remitió una carta a la Fiscalía relatando lo sucedido de la que no tuvo respuesta. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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