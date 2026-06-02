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Los comités de Nissan convocan tres manifestaciones contra el ERE esta semana

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Barcelona, 2 jun (EFE).- Los comités de empresa de Nissan han convocado tres manifestaciones esta semana, en concreto los días 3, 4 y 6 de junio, para protestar contra el ERE que amenaza a 211 de los 596 empleados que la multinacional japonesa mantiene en Cataluña, un 37 % de la plantilla.

Los representantes de los trabajadores han decidido "intensificar las movilizaciones" en defensa de la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo, ha explicado CCOO este martes en un comunicado.

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La plantilla hace ya unas semanas que está manifestándose contra el ERE, lo que llevó el pasado miércoles a más de un centenar de trabajadores de Nissan a concentrarse frente a las oficinas de Nissan Motor España, en la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Para el miércoles 3 de junio, los comités han convocado una concentración a las 11 horas ante el Parlament de Cataluña para pedir la intervención de la administración "en defensa del tejido industrial del país", y se espera que los portavoces de los comités sean recibidos por los representantes de diferentes grupos parlamentarios.

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El jueves 4 de junio están previstas dos manifestaciones de la plantilla a las 15 horas por los polígonos de la Zona Franca y del Prat de Llobregat (Barcelona), que acabarán confluyendo.

La semana de movilizaciones se cerrará el sábado con una gran manifestación contra el ERE a las 11 horas en la plaza de Urquinaona de Barcelona, que bajará por la Via Laietana hasta la plaza Sant Jaume.

El ERE incumbe a los tres centros que Nissan tiene en Cataluña: el de recambios de El Prat de Llobregat, con 110 afectados; el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, con 86, y el centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-, con 15. Las plantas de Ávila y Los Corrales de Buelna (Cantabria) no están incluidas en el plan.

El expediente se enmarca en el plan de reestructuración global 'Re:Nissan', anunciado en mayo de 2025, con el que la compañía prevé eliminar 20.000 empleos a nivel global entre los ejercicios fiscales 2024 y 2027, reducir su red de plantas de 17 a 10 y recortar unos 900 puestos en Europa, cerca del 10 % de su plantilla en el continente.

En 2020, Nissan ya cerró en Cataluña su planta de la Zona Franca y los centros de Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac (Barcelona), en una decisión que provocó una de las mayores crisis industriales de los últimos años en Cataluña. EFE

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