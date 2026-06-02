Grupo C: Brasil y Marruecos al mando; Escocia, el hueso; y Haití, la cenicienta

Carlos Meneses

São Paulo, 2 jun (EFE).- Brasil y Marruecos parten como los grandes favoritos del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después.

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La 'Canarinha' y la revelación de Catar 2022, campeona de la Copa de África en los despachos, se enfrentarán ya en la primera jornada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, aunque ninguna debería tener problemas para clasificarse.

Por historia es una de las favoritas al título, pero lo cierto es que Brasil llega desacreditada y en fase de adaptación.

Tras un baile de técnicos desde la salida de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', el italiano Carlo Ancelotti, avalado por su exitoso paso por los clubes más potentes de Europa, aceptó el desafío de tomar las riendas de la 'verdeamarela'.

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El exentrenador del Real Madrid asumió el cargo en mayo del año pasado y acaba de renovar su contrato hasta 2030.

Su llegada detuvo la sangría de malos resultados, aunque tampoco ha disparado la euforia. En diez partidos ha logrado apenas cinco victorias, con dos empates y tres derrotas.

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La gran sorpresa de la lista de 'Carletto' es Neymar, quien no juega con la absoluta desde octubre de 2023 y sigue lejos de aquel jugador que brilló en el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG).

Le acompañarán Vinícius José de Oliveira 'Vinícius Jr' y Raphael Dias 'Raphinha', estrellas del Real Madrid y el FC Barcelona, en un plantel falto de creatividad en el medio y débil en los flancos de la defensa.

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Marruecos fue la gran revelación del pasado Mundial al alcanzar unas históricas semifinales, tras dejar por el camino a potencias como España y Portugal. Fue la primera vez que una selección africana rompió la barrera de los cuartos de final.

En esta edición espera quitarse la etiqueta de promesa y confirmarse como un rival de elite.

Lo hará con una nueva cara en el banquillo. Walid Regragui, artífice de la gesta de Catar 2022, fue sustituido en marzo pasado por Mohamed Ouahbi, que se proclamó campeón del mundo con el combinado marroquí sub-20 en octubre de 2025.

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Antes, el país se colgó una meritoria medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con un plantel confeccionado para defender y salir al contragolpe, buena parte de sus jugadores se formaron en ligas europeas, como España, Francia y Países Bajos.

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Capitaneado por Achraf Hakimi, lateral del PSG, el equipo cuenta con extremos rápidos como Brahim Díaz (Real Madrid) y Abde Ezzalzouli (Real Betis). En el medio, Neil El Aynaoui viene de hacer una buena temporada con el Roma. Yassine Bounou 'Bono' continúa siendo un portero de garantías.

Escocia es el equipo trampa del grupo. Certificó su billete para el Mundial como primera de su grupo en la fase de clasificación europea, superando a Dinamarca, Grecia y Bielorrusia.

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El cuadro dirigido por Steve Clarke tiene ADN Premier League y lo lidera el espigado mediocentro Scott McTominay. Formado en el Manchester United, aterrizó en el Nápoles a mediados de 2024 y esta temporada ha sacado a relucir su faceta más goleadora.

John McGinn, del Aston Villa, también es una pieza importante en la medular. De los goles se suelen encargar Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adams (Torino) y Ryan Christie (Bournemouth).

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Haití, el país más pobre de América e inmerso en una grave crisis política, económica y social, no pisaba una fase final de una Copa del Mundo desde Alemania 1974.

Con una estructura mínima y recursos escasos doblegó en la fase clasificatoria a rivales superiores como Costa Rica. Es, en teoría, el rival más accesible, aunque su fútbol ha dado un salto notable en los últimos años.

Entre los 26 elegidos por el seleccionador Sébastien Migné destaca la leyenda Duckens Nazon, máximo goleador histórico de la selección.

También son figuras relevantes el portero y capitán Johny Placide, el central Ricardo Adé (Liga de Quito) y el lateral Carlens Arcus, que ha brillado esta temporada con la camiseta del Angers francés. Leverton Pierre (Vizela) y Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) son los encargados de sostener el centro del campo. EFE