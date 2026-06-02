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Descubren el esqueleto de cría de tapir más completo de Europa en un yacimiento de Girona

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Caldes de Malavella (Girona), 2 jun (EFE).- El esqueleto de cría de tapir más completo de Europa, que vivió hace cuatro millones de años, ha sido hallado en el yacimiento arqueo-paleontológico Camp dels Ninots de Caldes de Malavella (Girona), en el marco de unos trabajos de excavación.

Según informa el Ayuntamiento de Caldes, los restos se conservan en gran parte en conexión anatómica y suponen una oportunidad científica excepcional para profundizar en el conocimiento del desarrollo de estos animales en el plioceno.

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El hallazgo se ha producido en la campaña de excavación que dirige el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social con el Centro de Investigación de Cataluña (IPHES-CERCA).

Con este ejemplar, que tenía un año aproximadamente al morir, se eleva a siete el número de tapires recuperados hasta ahora en Camp dels Ninots, correspondientes a diferentes edades y sexos.

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La colección es una de las más importantes del mundo y convierte a este yacimiento en principal referente internacional para el estudio de una de las últimas especie de tapir, la Tapirus arvenensis, que habitaron Europa.

Los ejemplares adultos recuperados hasta ahora indican que se trataba de grandes herbívoros de cuerpo robusto y dimensiones comparables a la de los tapires actuales, con una anatomía parecida a la de los animales que habitan las selvas de América y del sudeste asiático.

La presencia de restos de adultos, juveniles y, ahora, también de una cría permite que se empiece a reconstruir con un nivel de detalle muy poco habitual el ciclo vital completo de esta población.

El investigador del IPHES-CERCA y codirector de las excavaciones Bruno Gómez de Soler ha explicado que "la recuperación de un individuo tan joven es muy poco habitual en el registro fósil".

"Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del plioceno", ha indicado.

El otro codirector, Gerard Campeny, también investigador del IPHES-CERCA, ha señalado que la recuperación en Camp dels Ninots de esta variada población sitúa "ante un registro extraordinariamente poco habitual".

"No estamos recuperando individuos aislados, sino las diferentes etapas de vida de una misma especie extinguida", ha añadido, a la vez que ha destacado el valor de la colección.

La campaña de excavaciones finalizará el próximo 18 de junio y moviliza a una quincena de profesionales de diferentes disciplinas como geología, paleontología, biología, arqueología o conservación y restauración, así como a estudiantes de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Las condiciones de Camp dels Ninots, un antiguo volcán donde el cráter se transformó en un lago que acumuló sedimentos en condiciones extraordinariamente favorables, permiten determinar que los tapires hallados mantenían una estrecha relación evolutiva con los actuales y sugerir un probable origen asiático de este linaje.

Alrededor del antiguo lago volcánico se desarrollaba una extensa laurisilva, un bosque subtropical denso y húmedo que constituía un hábitat especialmente favorable para estos grandes herbívoros, que vivían estrechamente vinculados a las masas de agua.

El responsable de la investigación geológica del yacimiento, Oriol Oms, ha manifestado que "Camp dels Ninots funciona como una auténtica cápsula del tiempo".

"La preservación casi completa y la ausencia de evidencias de alteración por grandes carroñeros sugieren que algunos animales podrían haber muerto de manera repentina en el entorno del lago, posiblemente relacionado con emisiones gaseosas asociadas a la actividad volcánica", ha precisado.

La investigación ha contado con apoyo de la Generalitat de Cataluña, del grupo de investigación AGAUR, del Ayuntamiento de Cales de Malavella y ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia y de la Universidad Rovira i Virgili, así como respaldo de la acreditación de excelencia 'María de Maeztu'. EFE

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EFE

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