Compromís pide la comparecencia de Marlaska por la actuación policial en la huelga docente

Madrid, 2 jun (EFE).- La diputada de Compromís en el Congreso Águeda Mico ha anunciado este martes que ha registrado junto a ERC la petición de comparecencia en la Cámara Baja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la "actuación policial contra la comunidad educativa valenciana".

En rueda de prensa en el Congreso, ha señalado que también ha pedido la comparecencia del ministro en la Comisión de Interior y ha confiado en que el resto de grupos las apoyen.

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Ha señalado que Marlaska debe aclarar qué va a pasar con el agente que empujó a una docente que se manifestaba ante la Conselleria de Educación en Valencia en defensa de la huelga del profesorado en la Comunitat.

Para Micó, el ministro debe explicar además si ha habido policías infiltrados en las protestas porque el pasado domingo, ha relatado, se vio que algunos manifestantes se subieron a un furgón de la Policía, tras lo que ha denunciado una intención de "reventar" las manifestaciones.

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Por su parte, el otro diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien forma parte del grupo parlamentario Sumar, ha anunciado que han registrado una batería de preguntas sobre este asunto.

En ellas han requerido información también sobre si había policía infiltrada entre los manifestantes, que se han comportado en todo momento de forma "ejemplar y pacífica", ha recalcado.

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Ha arremetido contra el Gobierno valenciano por su "incapacidad para negociar y defender una escuela pública de calidad" y ha pedido que el policía que agredió "sin ninguna justificación" a la profesora en la protesta sea apartado del cuerpo.

También desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha denunciado la "brutal agresión" a la profesora y la "brutal represión policial" a los manifestantes y ha considerado inaceptable que el policía no haya sido expulsado del cuerpo.

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Ha expresado además su apoyo total a la huelga indefinida de los docentes. "Sois lo mejor de nuestro país, representáis el camino de futuro para conseguir derechos", ha agregado.

También el diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha calificado de "absolutamente lamentable" lo ocurrido y las declaraciones de algunos sindicatos de policías "intentado justificar una agresión intolerable a una maestra".

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Ha exigido que se actué con el máximo de contundencia y se llegue a donde se tenga que llevar para que un hecho así no vuelva a repetirse.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha pedido esperar a la investigación y ha subrayado que lo que sí debería hacer Marlaska es contestar a cuestiones como por qué la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede del PSOE o si ha habido coacciones a agentes de la policía para "tapar" la corrupción del entorno familiar y político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

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