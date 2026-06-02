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Una muestra resalta el "poder regenerador de la naturaleza" ante retos de la biodiversidad

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Madrid, 2 jun (EFE).- Mostrar el "poder regenerador de la naturaleza" cuando está protegida ante los retos de la biodiversidad forma parte del objetivo y mensaje esperanzador de 'Somos Naturaleza', una experiencia inmersiva presentada este martes en CaixaForum Madrid.

La ciencia, el arte y los elementos tecnológicos se aúnan en un formato envolvente distribuido en tres salas, que podrá contemplarse desde mañana y hasta el próximo 7 de marzo con un objetivo: "sensibilizar" al espectador frente a los desafíos que ponen en peligro el medioambiente mostrando diferentes enfoques de la biodiversidad.

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En declaraciones a EFE, Denys Lavigne, el cofundador y presidente de OASIS Immersive Studios, creadores de esta experiencia junto con National Geographic, ha señalado que este proyecto "va sobre esperanza".

"Nos sentimos paralizados por el pesimismo y el catastrofismo ante los mensajes que nos llegan sobre lo que le hemos hecho al medioambiente en los últimos quince años y esta muestra proporciona una perspectiva positiva realmente fuerte", ha añadido.

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Lavigne ha admitido que, por supuesto, existen "desafíos" en el ámbito medioambiental aunque ha recordado que hay "acciones que ya se están llevando a cabo y que están logrando diferencias" en el planeta.

'Somos naturaleza' se creó, según ha recordado, tras el "hito histórico" obtenido en la COP15 sobre la Diversidad Biológica celebrada en Montreal (Canadá), que dio un "verdadero impulso cuando casi 200 países acordaron revertir la pérdida de biodiversidad y proteger al menos el 30 % de las tierras del planeta para el año 2030.

"Esta es, realmente, una exposición que trata de la esperanza, que intenta inspirar a las comunidades para que se involucren y piensen en el futuro colectivo, porque cada acción individual cuenta cuando se trata de la protección de la biodiversidad", ha subrayado.

Por su parte, la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, ha afirmado durante el acto que desde la institución siempre ambicionan "romper las fronteras entre las disciplinas".

"En el caso del medioambiente, de la ecología, del cambio climático, a veces la evidencia, por robusta o contundente que sea, se queda corta a la hora de concienciar de las acciones que podemos tomar individualmente para preservar la biodiversidad y ecosistemas", ha afirmado.

Por ello, desde esta muestra se pretende "apelar a las emociones y la belleza de nuestro planeta" para, desde el arte, "contribuir a esa sensibilización".

Dividida en tres partes, con tres obras audiovisuales relacionadas con la biodiversidad, durante algo más de una hora, el espectador se adentra en un viaje sensorial con impresionantes imágenes de naturaleza y ecosistemas.

El primer espacio, "Un mundo en constante crecimiento" es un tributo a la biodiversidad global y trata, según Lavigne, de "reconectar a las personas con el concepto de biodiversidad" al tiempo que "muestra el poder regenerativo de la naturaleza cuando está protegida".

El segundo -"Estamos interconectados"- fusiona arte digital y ciencia para ilustrar la interconexión entre el mundo natural y el mundo humano, con una propuesta del artista visual Alex Le Guillou y la compositora Azu Tiwaline, que exploran cada elemento de la naturaleza.

El último espacio, "Afrontemos el reto", presenta "una narrativa más intensa" de la mano del cineasta Emile Roy y el apoyo del compositor Uberko, entre otros artistas, para explicar cómo la acción colectiva puede ayudar a regenerar la biodiversidad y restaurar la vida. EFE

(foto)

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EFE

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