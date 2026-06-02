España

Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

El local, que abrió en 1919, ha visto pasar a tres generaciones de la familia, siendo ahora liderado por los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez

Guardar
Google icon
Los xuixos de la Pastelería Ideal (Instagram / @pastisseriaideal)
Los xuixos de la Pastelería Ideal (Instagram / @pastisseriaideal)

El cierre de establecimientos emblemáticos es siempre una mala noticia. Ya sea por falta de relevo generacional, problemas económicos o jubilación, son muchos los bares y restaurantes que se ven obligados a bajar la persiana por última vez, dejando un hueco muchas veces irreparable en el tejido gastronómico de una ciudad. Especialmente en grandes urbes como es Barcelona, donde los negocios familiares y artesanos luchan por sobrevivir entre grandes empresas y grupos empresariales.

La Ciudad Condal está de luto esta semana por el cierre de una de sus pastelerías más emblemáticas, un comercio centenario que era un tesoro de la ciudad, de esos de los que cada día quedan menos. La pastelería Ideal, situada en la calle Gran de Gràcia, 207, bajó la persiana definitivamente el domingo 31 de mayo, dejando al barrio de Gràcia huérfano de sus xuixos y sus pasteles.

PUBLICIDAD

En este caso, esta empresa familiar no ha tenido que cerrar por causas como alquileres abusivos. En este caso, el motivo es otro: los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez se jubilan, y no han encontrado ningún candidato adecuado para continuar con el legado de un local que abrió sus puertas en 1919.

Tres generaciones seguidas de la familia se han encargado de levantar religiosamente la persiana de esta pastissería durante 107 años. Fueron los abuelos de los actuales propietarios, Miquel Álvarez Bauló y Maria Solanes Mora, quienes empezaron este negocio hace más de un siglo, una pastelería con obrador propio que pronto se convertiría en punto de encuentro para los vecinos, especialmente gracias a la cafetería que hay en la pastelería. El último adiós lo han escrito precisamente los vecinos del barrio, con una fiesta popular marcada por los dulces y los adioses.

PUBLICIDAD

La pastelería Ideal es conocida especialmente por sus xuixos de crema, así como otras recetas como la de su crema catalana. El local conserva parte de la decoración original, fruto de la reforma llevada a cabo en 1948.

Barcelona y sus negocios centenarios

A veces, tragedias como estas encuentran una solución. Es el caso del Bar Mundial, uno de los más míticos bares de Barcelona, que disfruta ahora de una segunda oportunidad, reabriendo sus puertas después de cuatro años de absoluta inactividad. Ubicado en la plaza de Sant Agustí Vell, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, el Bar Mundial abrió en el año 1925 y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro clave para los fanáticos del boxeo.

El Mundial Bar abrió por primera vez en 1925, en pleno barrio del Born (Instagram / @mundial_bar)
El Mundial Bar abrió por primera vez en 1925, en pleno barrio del Born (Instagram / @mundial_bar)

En sus mesas se sentaban aficionados a la lucha y otros clientes del barrio, convirtiéndose en lugar de reunión imprescindible en la zona. Así, el bar se mantuvo abierto durante 96 años, hasta que, como tantos otros negocios, se vio obligado a cerrar sus puertas por los efectos de la pandemia de COVID-19.

Ahora, cuatro años después de su cierre, el bar comienza una segunda vida. Ha sido el grupo La Confitería, encabezado por Enric Rebordosa y Lito Baldovinos, el que ha comprado el local, con vistas a sacar adelante una reforma que hará que Barcelona recupere uno de sus bares históricos.

Temas Relacionados

BarcelonaRestaurantes BarcelonaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

El sindicato considera que la paralización de leyes para mejorar las condiciones docentes y la gestión de los fondos europeos han agravado problemas estructurales en el sistema educativo con una clara brecha entre territorios

Las protestas de profesores solo acaban de empezar: CSIF amenaza con una huelga nacional de docentes al inicio del próximo curso ante el “abandono” de la educación pública

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

En la reunión anual del Cercle d’Economia, el líder del PP recuerda que 184 diputados “piden elecciones” y les pide “priorizar” la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

La inversión muestra el interés europeo por la modernización y la autonomía, aunque provenga de sistemas israelíes

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Una clínica de Castellón pagará 92.000 euros a una paciente por las graves secuelas que le provocó un balón gástrico mal colocado

La mujer, que fue operada pese a tener antecedentes quirúrgicos que desaconsejaban el procedimiento, sufrió un shock séptico y fallo multiorgánico

Una clínica de Castellón pagará 92.000 euros a una paciente por las graves secuelas que le provocó un balón gástrico mal colocado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo reivindica un cambio de Gobierno en territorio Junts, pero dice que no busca “favores” ni “regalarlos”

El comprador europeo ‘secreto’ de drones o munición de Israel: Elbit Systems anuncia un contrato de más de 1.000 millones de euros sin desvelar el país

Alberto González Amador, novio de Ayuso, citado a declarar como testigo en la causa por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

ECONOMÍA

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

El Gobierno recomienda el teletrabajo en Madrid, Cataluña y Canarias durante la visita del Papa

La pensión compensatoria tras un divorcio: qué es, requisitos y cómo se calcula

Madrid estrena este martes el nuevo vestíbulo de la estación de Chamartín: 560 millones invertidos, cuatro años en obras y 18.000 metros cuadrados

Empleo récord en mayo: España supera los 22,3 millones de afiliados por primera vez y el paro cae a mínimos para este mes desde 2007

DEPORTES

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”