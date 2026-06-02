Cierra una pastelería centenaria de Barcelona por la jubilación de sus dueños: un negocio nacido en 1919 que no encontró relevo generacional

Los xuixos de la Pastelería Ideal (Instagram / @pastisseriaideal)

El cierre de establecimientos emblemáticos es siempre una mala noticia. Ya sea por falta de relevo generacional, problemas económicos o jubilación, son muchos los bares y restaurantes que se ven obligados a bajar la persiana por última vez, dejando un hueco muchas veces irreparable en el tejido gastronómico de una ciudad. Especialmente en grandes urbes como es Barcelona, donde los negocios familiares y artesanos luchan por sobrevivir entre grandes empresas y grupos empresariales.

La Ciudad Condal está de luto esta semana por el cierre de una de sus pastelerías más emblemáticas, un comercio centenario que era un tesoro de la ciudad, de esos de los que cada día quedan menos. La pastelería Ideal, situada en la calle Gran de Gràcia, 207, bajó la persiana definitivamente el domingo 31 de mayo, dejando al barrio de Gràcia huérfano de sus xuixos y sus pasteles.

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En este caso, esta empresa familiar no ha tenido que cerrar por causas como alquileres abusivos. En este caso, el motivo es otro: los hermanos Miquel Àngel y Lluís Àlvarez se jubilan, y no han encontrado ningún candidato adecuado para continuar con el legado de un local que abrió sus puertas en 1919.

Tres generaciones seguidas de la familia se han encargado de levantar religiosamente la persiana de esta pastissería durante 107 años. Fueron los abuelos de los actuales propietarios, Miquel Álvarez Bauló y Maria Solanes Mora, quienes empezaron este negocio hace más de un siglo, una pastelería con obrador propio que pronto se convertiría en punto de encuentro para los vecinos, especialmente gracias a la cafetería que hay en la pastelería. El último adiós lo han escrito precisamente los vecinos del barrio, con una fiesta popular marcada por los dulces y los adioses.

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La pastelería Ideal es conocida especialmente por sus xuixos de crema, así como otras recetas como la de su crema catalana. El local conserva parte de la decoración original, fruto de la reforma llevada a cabo en 1948.

Barcelona y sus negocios centenarios

A veces, tragedias como estas encuentran una solución. Es el caso del Bar Mundial, uno de los más míticos bares de Barcelona, que disfruta ahora de una segunda oportunidad, reabriendo sus puertas después de cuatro años de absoluta inactividad. Ubicado en la plaza de Sant Agustí Vell, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, el Bar Mundial abrió en el año 1925 y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro clave para los fanáticos del boxeo.

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El Mundial Bar abrió por primera vez en 1925, en pleno barrio del Born (Instagram / @mundial_bar)

En sus mesas se sentaban aficionados a la lucha y otros clientes del barrio, convirtiéndose en lugar de reunión imprescindible en la zona. Así, el bar se mantuvo abierto durante 96 años, hasta que, como tantos otros negocios, se vio obligado a cerrar sus puertas por los efectos de la pandemia de COVID-19.

Ahora, cuatro años después de su cierre, el bar comienza una segunda vida. Ha sido el grupo La Confitería, encabezado por Enric Rebordosa y Lito Baldovinos, el que ha comprado el local, con vistas a sacar adelante una reforma que hará que Barcelona recupere uno de sus bares históricos.

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