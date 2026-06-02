Rosalía se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia

Santiago de Compostela, 2 jun (EFE).- La cantante Rosalía y su disco 'Lux' se han colado este año en el primero de los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Galicia, ya que ha sido el tema sobre el cual los alumnos y alumnas han tenido que realizar un comentario de texto en la prueba de Legua Castellana y Literatura.

El texto que ha caído ha sido el publicado por María de la Pau Janer en el periódico La Vanguardia, con fecha del 13 de noviembre de 2025; una reseña que relaciona la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación de 'Lux', el último álbum de la cantante Rosalía.

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Una de las primeras en salir de la prueba, María Domínguez, que viene del IES Pobra do Caramiñal, ha comentado a EFE que el tema del texto "molaba", pero que era "algo complicado".

"Relacionaba la sensación de vacío de la sociedad actual y el sentimiento de no pertenecer a ningún sitio con el álbum de Rosalía. Es un tema del que gusta hablar, pero resultaba algo complicado porque era algo filosófico", ha declarado.

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A María le "valía" con aprobar y ha asegurado que, en general, el examen ha sido "sencillo". Ya descartada la opción de estudiar Medicina, debido a la alta nota de corte, su idea es realizar un ciclo de Radioterapia y Dosimetría en A Coruña.

En Literatura, los temas que han caído este año han sido la Generación del 98, a escoger entre los autores Miguel de Unamuno y Antonio Machado; mientras que en las preguntas sobre lecturas obligatorias han tenido que escoger entre 'La Fundación', de Antonio Buero Vallejo; y 'El lector', de Julio Verne.

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Adrián Santos, también del IES Pobra do Caramiñal, ha contado que Lengua Castellana siempre se le dio bien y que, por tanto, le ha salido muy bien.

"El texto, quizá, lo más enrevesado, porque hablaba sobre la espiritualidad y era algo filosófico. Pero en Literatura, la Generación del 98 me la sabía perfectamente", ha señalado.

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"A ver qué sale de aquí. No descarté ningún tema y todos los tenía muy estudiados. Ahora queda Historia, que es algo más complicado", ha agregado Adrián, que pretende estudiar Ingeniería de las Energías en Vigo, para la cual solo necesita aprobar.

Respecto a los detectores de frecuencia, ha asegurado que "no llevaba dispositivos electrónicos" y que no ha habido mayores problemas con la vigilancia al respecto.

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Aldara Regueira, que quiere estudiar Enfermería, ha salido algo más nerviosa, pero cree que ha realizado una buena prueba.

"Pensé que caerían otros temas, pero yo creo que me salió bien", ha compartido.

Sobre el texto de Rosalía, ha dicho que ha sido algo "inesperado" y que se esperaba temas más relacionados "con la política o la Inteligencia Artificial".

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Los nervios, repasos de última hora y ánimos de profesores y profesoras han sido sustituidos, tras la primera prueba, que ha arrancado las 10:00 horas, por los murmullos en los pasillos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela.

En total son 13.441 los estudiantes matriculados en Galicia que realizarán los exámenes, lo que supone 495 más que en la convocatoria del año pasado.

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Las pruebas ya arrancaron el lunes en la Comunidad de Madrid y en Galicia se celebrarán durante tres jornadas, del 2 al 4 de junio, en hasta 36 sedes distribuidas por diez municipios gallegos (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, Cee, Viveiro y A Rúa). EFE

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