Hija de la mujer asesinada de 45 puñaladas: "Le dijo que tenía que respetar a los hombres"

Madrid, 2 jun (EFE).- La hija de Miguela, una mujer asesinada por su pareja de 45 puñaladas en 2023 en el barrio de Villaverde (Madrid), ha relatado en el juicio que su madre sufría maltrato habitualmente y que el acusado le mandaba mensajes amenazantes: "Ella va a aprender a respetar a los hombres", le dijo en uno de ellos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reanudado este martes el juicio con jurado a Richard Fermín P.S. por acabar con la vida de Miguela N.N., y para el que la fiscal pide 25 años de cárcel por un asesinato con las agravantes de género, ensañamiento y parentesco, ya que le asestó 45 puñaladas causándole un daño "innecesario", tras una relación de "sometimiento y dominación".

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Además, la Fiscalía pide que indemnice a los tres hijos de la víctima con un total de 593.500 euros y a la madre con 86.000; que no se acerque a ellos durante 35 años y que cuando cumpla tres cuartas partes de la condena o se le conceda el tercer grado, sea expulsado a su país natal, la República Dominicana.

Miguela, de 35 años, origen dominicano y nacionalidad española, tenía una hija de 11 años, un hijo de 9 y una tercera hija de 22, Leticia, que ha declarado en la Sala este martes.

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La testigo ha relatado los numerosos malos tratos tanto físicos como psicológicos que sufrió su madre: "Le veía marcas y moratones y ella me decía que se había tropezado, pero sabía que no era verdad", ha dicho.

Ha referido que llegó a ir dos veces a comisaría para denunciar esos malos tratos, pero le dijeron que tendría que ir su madre y ella no llegó a ir porque "los temas de policías" le asustaban mucho: "'Black' -el apodo de Richard- la tenía aterrorizada", ha añadido.

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Asimismo, ha contado los mensajes amenazantes que el acusado le mandaba: "Ella va a aprender a respetar a los hombres", le dijo sobre su madre para añadir en otro mensaje que "no le importaría cumplir 30 años de cárcel".

"Cuando ella estaba fuera, 'Black' le mandaba fotos de mis hermanos pequeños jugando en el parque para amenazarla", ha relatado, así como que Richard pensaba que Miguela "era suya".

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Leticia ha narrado que la noche antes de que su madre fuese asesinada se despidió de ella, que estaba en la cama jugando con los hijos menores, después se acostó y no volvió a verla: "Esos días estaba muy contenta porque había empezado a ir a la autoescuela", ha dicho.

Por la mañana, se despertó para ir con su hermano pequeño a un partido de baloncesto, tras el que recibió una llamada de su abuela en la que le decía que volviera a casa porque 'Black' había matado a su madre.

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La abuela también ha testificado y ha dicho que no tenía buena relación con el acusado, del que sabía que poseía armas blancas como katanas: "Unas amigas me contaron que intentó arrojar a Miguela a las vías del Metro", ha contado.

La testigo ha indicado que Richard tuvo un juicio por haber agredido al hermano de Miguela pocos días antes de la muerte de ésta: "Es un hombre violento que ya ha hecho muchas cosas malas a otras mujeres allá [en República Dominicana]", y ha añadido que cuando recibió la llamada de la Policía supo "que la había matado".

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La sesión se reanudará mañana miércoles con la comparecencia de más testigos.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. EFE

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