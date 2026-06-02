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El mediapunta austríaco Christoph Baumgartner se pierde el Mundial por una lesión muscular

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Viena, 2 jun (EFE).- El mediapunta del RB Leipzig Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados en el ataque de la selección de Austria, se perderá el Mundial que comienza la próxima semana debido a una lesión muscular, informó este martes la Federación Austríaca (ÖFB).

El jugador sufrió la lesión anoche durante el calentamiento antes del último amistoso de preparación contra Túnez en Viena, cuando notó un pinchazo en el muslo derecho al efectuar un disparo.

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El jugador fue retirado de la alineación por el seleccionador, Ralf Rangnick, y las primeras exploraciones médicas ya apuntaron a una lesión importante, que ha confirmado la resonancia magnética practicada este martes.

Con todo, la lesión es mucho más grave de lo previsto ya que hasta ahora se confiaba que el futbolista sólo se perdiera el debut mundialista y pudiera incorporarse más adelante, algo ahora descartado.

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El futbolista, de 26 años, llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y era una pieza clave en el esquema ofensivo austríaco.

Esta temporada firmó con el Leipzig 17 goles y 9 asistencias en competiciones oficiales y en la selección austríaca era un jugador clave tanto por su capacidad de asociación como su facilidad para marcar llegando desde atrás, además lideraba la presión en la salida del balón del rival.

Austria logró anoche una sufrida victoria ante Túnez (1-0) en su último amistoso antes del Mundial, pero el encuentro se saldó no sólo con la lesión de Baumgartner, sino también con molestias en el central David Alaba, en un partido irregular que deja a Rangnick con más incógnitas que certezas sobre el once inicial.

El hasta ahora madridista Alaba "notó algo muscular, espero que sea solo una contractura", explicó el seleccionador.

El central salió de titular, pero no disputó la segunda parte debido a esas molestias, que hoy se han confirmado que no son de importancia.

La ausencia de Baumgartner, calificada hoy por Rangnick como "una noticia amarga", es un revés para una selección que aspira a superar una fase de grupos muy exigente en la que se enfrentará a Jordania, Argentina y Argelia.

En el amistoso frente a Túnez, Austria mostró dos caras, con una primera mitad en la que sufrió más de lo esperado y en la que la fortuna le sonrió, ya que los norteafricanos estrellaron tres remates en los palos.

Además, el lateral Konrad Laimer, jugador del Bayern de Múnich, fue expulsado en el minuto 37 tras una mano cuando era el último defensor.

La segunda parte, con Austria jugando con diez, dejó sensaciones mucho más positivas.

La entrada del central Kevin Danso (Lens), el lateral Philipp Mwene (Mainz 05) y el centrocampista Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), el delantero Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) y el joven atacante Paul Wanner (PSV) dieron mucha movilidad y dinamismo al equipo.

"La segunda mitad fue mucho mejor. Con un hombre menos estuvimos más cerca del segundo o tercer gol que Túnez del empate", subrayó el seleccionador austríaco.

De hecho, el buen juego de Austria con los cambios ha dejado abierta la lucha por entrar en el once inicial, según reconoció el técnico. "El partido ha vuelto a barajar las cartas", resumió.

El autor del único tanto y jugador más destacado volvió a ser Marcel Sabitzer, centrocampista del Borussia Dortmund, que confirmó su gran momento de forma y que deberá de asumir más galones ante la ausencia de Baumgartner.

En la portería, todo apunta a que Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), será el titular en el debut mundialista contra Jordania el 17 de junio. EFE

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