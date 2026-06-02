El Gobierno replica al CGPJ y ve "compatible" respetar a la Justicia con criticar algunas decisiones

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes que es "perfectamente compatible" respetar a la Justicia con la crítica a determinados fallos o decisiones judiciales, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitiera un comunicado en el que lamenta la "descalificación" desde "altas instituciones del Estado".

Saiz ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, después de los reproches lanzados desde el Gobierno en los últimos días en los que denunció un intento de derribar al Ejecutivo por "métodos no democráticos", seguidos de la respuesta del CGPJ en la que subrayó la necesidad respetar la independencia del Poder Judicial.

PUBLICIDAD

"Creo que es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la Justicia" a su "independencia" y a colaborar y confiar en ella con "en determinados momentos criticar algún tipo de fallo, sentencia o que haya casualidades temporales que llamen la atención", ha recalcado la portavoz.

El Gobierno ha subido el tono en los últimos días, después de la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz. En especial reprochan que el PP conocía de antemano unas actuaciones que debían ser secretas y pudo utilizarlas contra el Gobierno en la sesión de control en el Congreso.

PUBLICIDAD

Al hablar de casualidades temporales, en Moncloa también se quejan de que estas últimas actuaciones judiciales hayan coincidido con el juicio por el 'caso Kitchen' que sienta en el banquillo al exministro del PP Jorge Fernández Díaz y le restan foco mediático.

En la misma línea, la portavoz ha esgrimido la "libertad de expresión" para poder criticar determinados fallos judiciales aunque a la vez ha señalado que tiene "confianza plena en la Justicia".

PUBLICIDAD